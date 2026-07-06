Habla testigo contra Carlos Ferro: detalles inéditos del expediente contra el reconocido exsenador

Roque Julio Díaz Pinzón tiene 79 años y una verdad por contar. Hace casi 20 años fue integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador Carlos Roberto Ferro, pero hoy es testigo en su contra por presunta corrupción. Según le contó a la justicia, en esa época se vio obligado a darle su sueldo al entonces parlamentario a cambio de obtener las semanas de jubilación que le faltaban. "Yo hacía unas consignaciones en el Bancolombia, a mí me llevaban por el BBVA y yo le reintegraba eso al Banco Bancolombia".



En septiembre de 2024 la Corte acusó al excongresista Ferro por el delito de concusión. Casi dos años después de este avance judicial, el testigo Roque Julio Díaz por primera vez accedió a contarle a un medio su historia. "Pues lo primero que ellos tienen un salario muy considerable para darse una vida muy holgada, sin necesidades y que pues esa parte pues no debiera ser así", afirma.

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En febrero de 2022, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Díaz Pinzón relató en detalle cómo supuestamente terminó entregándole su salario a Ferro por cuenta de un acuerdo que hizo un hermano suyo, que era amigo del entonces senador. Su hermano se llamaba Segundo Eduardo Díaz.

"Mi hermano me llama, me dice: Roque Julio, hablé con Carlos, acordamos esto... Usted va a ser miembro de la UTL del senador, pero únicamente va a ser beneficiado por el tiempo, el salario no. Acordamos de que el salario a usted le van a dar un nombre para que lo consigne a esa persona. Entonces yo le consigné en el periodo de trabajo mío".



Según el testigo, aceptó dicho pacto porque necesitaba pensionarse y entre 2007 y 2010 entregó más de 103 millones de pesos a supuestos emisarios de Ferro. Hoy su testimonio es la piedra angular en el proceso contra el reconocido dirigente político de Cundinamarca. Según el expediente, hay evidencias de que Segundo Eduardo Díaz, hermano de Roque, habría sido la vía por la cual, supuestamente, se concretó el pacto.



"Yo el único caso donde veo que que esté comprometida, que pueda estar comprometida mi integridad personal, es esto", afirma Roque.

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La Unidad Investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a todo el expediente contra Ferro en la Corte Suprema: son nueve cuadernos con más de 2.500 páginas y unas 16 horas de grabación de testimonios.

Allí reposa el historial de consignaciones a terceros que depositó Roque Julio, supuestamente por orden de Ferro, entre el 30 de mayo de 2007 y el 2 de agosto de 2010. Según su relato, le transfirió esos dineros a Luis Enrique Jaramillo Quintero, a Diana Galeano y a Jaime Andrés Jaramillo Quintero. Este último también trabajó con Ferro en la UTL.

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Por eso, en su acusación la Corte fue así de contundente. "Probablemente, desde su mismo nombramiento, en una conducta que el aforado desplegó mes a mes, Ferro solicitó a Díaz Pinzón que le entregara la totalidad del salario y demás emolumentos generados por el referido vínculo, mediante consignaciones bancarias que debía realizar a terceras personas".

Una de las declarantes claves en este caso fue la exgobernadora de Cundinamarca Leonor Serrano , quien dio pistas a la justicia de este supuesto modus operandi de Ferro en el Congreso. "Exactamente todo me converge a que Jaime Andrés era como el cajero de todas esas cosas que se hacían allá. Sí, de la participación de los otros empleados en el caso de Roque Julio. Etcétera. No lo conocía de cara, pero sí era sí. Sí sabía que existía y que era el que recogía las platas", menciona Serrano.

Más allá de estas denuncias, la historia de la familia Díaz estuvo marcada por otro episodio: en 2009 fue asesinado Segundo Eduardo Díaz, el hermano de Roque, que pactó el acuerdo con Ferro.

"En algo tan terrible, tan doloroso como lo que le pasó a mi hermano lo máximo que podría, lo mínimo que podría pedir es a a que se supiera la verdad (...), pues uno supone que había gente de bastante influencia dentro de la justicia y dentro del Estado para poder desviar o o tranquear la la investigación", dice Roque.

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Aunque la Corte Suprema no encontró pruebas que comprometieran al exsenador con el crimen, en el proceso hay varias declaraciones que se refieren a este episodio. El alto tribunal interrogó a Jeremías Rincón, uno de los investigadores del caso, quien contó que el cuerpo de Segundo Eduardo fue encontrado en la vía San Miguel hacia Fusagasugá, envuelto en bolsas de basura y vestido con una pijama. Tenía señales de ahorcamiento.

En medio de la tragedia por el crimen inexplicable de su hermano Segundo, el propio congresista Ferro visitó a la familia en Moniquirá, Boyacá, para darle sus condolencias. De acuerdo con Roque, antes de irse, Ferro le dijo que en vista de esta situación no le transfiriera todo su salario sino que dejara una plata extra para él.

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"Cuando mi hermano muere el senador Ferro, me dijo Roque, eso fue el último año tal vez, deje para usted un millón de pesos".

En su acusación contra Ferro, la Corte señaló: "Se corrobora lo que asevera Roque Julio Díaz Pinzón en el sentido de que después de la fecha del homicidio de su hermano Segundo Eduardo Díaz Pinzón, ocurrido el 2 de abril de 2009, el excongresista Ferro Solanilla, de manera personal, le impartió la instrucción de que podía quedarse con $1.000.000 del valor de su salario y que la suma restante del abono de nómina, debía ser consignado según las indicaciones acordadas desde un primer momento".

Roque Díaz relató que su hermano fue tan cercano a Ferro, que incluso lo habría financiado en sus campañas: "Fue el que más lo apoyó en su vida política, mi hermano al exsenador Carlos Ferro lo atendió en todo sentido en dinero. Creo que le prestaba dinero y le patrocinó su campaña. Le patrocinó su campaña en Moniquirá y en Ricaurte, y creo que aquí también en Bogotá le aportó también colaboración como senador".

La exgobernadora Serrano habló del hermano de Roque ante la Corte, y confirmó que este era muy cercano a Ferro. "A mí me consta que muchas veces hablaban de dinero, insinuaban préstamos que Eduardo Díaz le hacía a Carlos. Eso que usted está diciendo es cierto. Y para las campañas me consta que le había entregado dinero. ¿Cuánto? No, no sé, pero sí había transacciones de dinero entre ellos".

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16 años después del crimen de Segundo Eduardo Díaz, la impunidad es la reina. No hay un solo procesado por este hecho. El expediente ha tenido varios fiscales que han cambiado desde 2009. "Lo que sí es totalmente extraño es que teniendo todos esos móviles en el último momento de vida de mi hermano, la justicia no haya hecho nada. No haya hecho una investigación seria, profunda. ¿El por qué le pasa eso a mi hermano, quién lo hizo?".+

Mientras la justicia sigue en deuda con la familia Díaz, el exsenador Ferro se jura inocente del delito de concusión. Según dijio, nunca le pidió el salario a su extrabajador. Es más, se declaró como un hombre pobre durante su indagatoria ante la corte en octubre de 2023.

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"Jamás magistrado, jamás. Yo le he solicitado un peso a alguien, jamás magistrado. Yo he pedido que me den un peso jamás, y lo conoce la gente en fusagasugá y lo conoce la gente a nivel nacional. Cuando yo ayudaba a llevar obras del gobierno nacional, he sido transparente en eso. Yo no soy un hombre rico, soy un hombre pobre, debo plata", dice Ferro.

En relación con el crimen de Segundo Eduardo, Ferro señaló que no es verdad que él haya torpedeado esa investigación como en su momento advirtió la familia Díaz.

"La denuncia que me hacen en la Corte Suprema de Justicia era que yo estaba buscando la obstrucción de la justicia. Por un lado dice el testigo principal aquí que yo nunca hice nada para lograr que el responsable de la muerte de Eduardo Díaz fuera la justicia. Pero por el otro lado me estaban acusando de una obstrucción a la justicia derivada de unas acciones que yo nunca hice, que jamás cometí".

"Desafortunadamente no, que es el dolor que tenemos de familia terrible, porque el caso de mi hermano no podemos señalar a nadie. Lo mínimo que uno podría aspirar es a que se supiera la verdad".

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Noticias Caracol contactó al exsenador Carlos Ferro, pero no obtuvimos respuesta. Por ahora, será trabajo de la Corte Suprema determinar la culpabilidad o no del exsenador en estos hechos.

UNIDAD INVESTIGATIVA NOTICIAS CARACOL