Los vejámenes a los que hombre en Bogotá habría tenido sometidas a sus tres hijastras menores

Tres menores de 13, 14 y 15 años habrían sido víctimas de su padrastro, quien, al parecer, estuvo abusando de ellas durante tres años y sometiéndolas a vejámenes. Este hombre fue detenido por las autoridades en Bogotá y puesto a disposición de las autoridades competentes.

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Por medio de un comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que “en la localidad de Rafael Uribe Uribe, a través de unidades de la Seccional de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, hizo efectiva la captura de un hombre mediante orden judicial por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo”.



De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el supuesto abusador habría agredido sexualmente de manera sistemática a las tres menores de edad y los vejámenes, al parecer, iniciaron en el año 2023 en el municipio de Bello, departamento de Antioquia, y continuaron luego de que la familia se mudara a la localidad de Usme, en Bogotá. El último hecho reportado ocurrió, presuntamente, el pasado 23 de mayo de 2026.



Una de las víctimas tiene discapacidad cognitiva

Según la Policía de Bogotá, una de las víctimas tiene una condición de discapacidad cognitiva. Además, dijeron las autoridades, el señalado abusador ejercía violencia física extrema contra las menores, golpeándolas y amenazándolas con expulsarlas de la casa si denunciaban las agresiones a las que supuestamente las sometía.

“El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a informar cualquier hecho que afecte la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes a través de las líneas autorizadas 123, 141 y 155, o directamente ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, indicó la Policía.



Por hechos repudiables deberá responder este hombre, capturado por presuntamente abusar de manera sistemática de sus 3️⃣ hijastras, de 13, 14 y 15 años.



De acuerdo con la investigación, los abusos habrían iniciado en 2023 en Antioquia y se extendieron hasta mayo de 2026 en Bogotá pic.twitter.com/mwUpwGx6lI — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 6, 2026

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¿Cómo denunciar violencia sexual y maltrato infantil?

En Colombia, denunciar la violencia sexual y el maltrato infantil es un deber ciudadano y una acción fundamental para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de una situación de abuso, violencia o negligencia puede presentar una denuncia, incluso si no es familiar de la víctima.

La principal ruta de atención es la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), un servicio gratuito disponible para reportar casos de maltrato infantil, violencia sexual, explotación, abandono, trabajo infantil y otras situaciones que pongan en riesgo la integridad de menores de edad. La línea funciona las 24 horas del día y cuenta con profesionales que brindan orientación y activan las rutas de protección correspondientes.

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También es posible denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, a través de la línea 122, en sus sedes físicas o mediante los canales virtuales oficiales. La denuncia puede hacerse de manera verbal o escrita, describiendo claramente los hechos conocidos, las personas involucradas y el lugar donde ocurrieron los hechos.

En casos de emergencia o peligro inminente, se debe acudir inmediatamente a la Policía Nacional, especialmente a la Policía de Infancia y Adolescencia, o llevar a la víctima a un centro de salud. El personal médico está obligado a activar las rutas de atención y reportar los hechos a las autoridades competentes.

Al momento de denunciar, es importante suministrar información precisa sobre la ubicación de la víctima y una descripción clara de la situación. No es indispensable contar con todos los datos personales del menor para que las autoridades inicien la verificación correspondiente.

Denunciar puede salvar una vida. El silencio favorece a los agresores, mientras que la acción oportuna permite activar mecanismos de protección, investigación y restablecimiento de derechos para garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias