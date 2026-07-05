Cinco años del magnicidio del presidente de Haití: el rol del exmilitar colombiano Arcángel Pretel

Se cumplen cinco años del magnicidio de Jovenel Moïse, entonces presidente de Haití, crimen en el que participaron mercenarios colombianos. El nombre de uno de ellos, el de Arcángel Pretel Ortiz, salió a relucir por primera vez con las declaraciones de los exmilitares colombianos reveladas por Noticias Caracol, pero su papel en el reclutamiento de los mercenarios, la planeación e incluso la desaparición de las evidencias quedó documentado en la condena emitida por Estados Unidos.



Arcángel Pretel Ortiz es uno de los tres colombianos, junto a Germán Rivera y Mario Palacios, que fue condenado por el magnicidio del presidente de Haití. Para la justicia de Estados Unidos, el exmilitar caleño, representante de la empresa CTU Security, fue uno de los encargados de dirigir la conspiración junto a su socio venezolano Antonio Intriago y el financiador de la operación, el ecuatoriano Walter Veintemill.



"Desde etapas tempranas, los principales responsables de CTU, el Sr. Ortiz y el Sr. Intriago, reclutaron y, con apoyo financiero de Veintemilla, trasladaron a Haití al menos a 20 exsoldados del ejército colombiano para ayudar en su plan de remover al presidente Moïse del poder", aseguró Mónica Castro, fiscal de Estados Unidos.

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Las declaraciones de varios de los exmilitares que participaron de la conspiración fueron reveladas por Noticias Caracol en agosto de 2021. Allí se escuchó por primera vez el papel protagónico que tuvo en la conspiración Arcángel Pretel, quien también se hacía llamar Gabriel o Ángel. "Gabriel me dice a mi que vamos a apoyar a las autoridades haitianas con la captura (...) La orden pues estaba firmada por un juez, por una juez, es una mujer", relató en su momento el capitán (r) Germán Rivera.



¿Cuál fue el rol de Arcángel Pretel en el magnicidio del presidente de Haití?

Según Estados Unidos, Pretel actuó motivado " por la expectativa de oportunidades financieras en Haití" y "contratos lucrativos " que obtendrían con el sucesor que habían previsto para reemplazar a Moïse. Así también lo declaró el capitán (r) Rivera, líder de los mercenarios colombianos a quien apodaban 'Mike', quien tuvo línea directa con Arcángel Pretel durante toda las fases de la operación.

"Como iba a haber varios proyectos acá, de plantas de energía y cada proyecto tenía una partida de seguridad, cada planta que se necesitara, tenía una partida de seguridad e iba a necesitar seguridad física y humana. Entonces Gabriel les dijo que se fueran a Colombia, que él les iba a dar instrucciones de conseguir más personal", aseguró Rivera.



Según las evidencias que vieron la luz en el juicio en Estados Unidos, Arcángel Pretel participó de reuniones de planeación en Miami, Florida. Fue clave en consecución de equipo militar y tomó decisiones que cambiaron el destino de los colombianos. La misión inicial era conseguir la captura del presidente Jovenel Moïse para subir a la presidencia a su opositor: el pastor y médico Christian Emmanuel Sanon. Pero los planes de los exmilitares cambiaron porque el pastor Sanon nunca despegó como candidato. Y en este cambio de planes, Arcángel Pretel fue clave.



La fiscal de Estados Unidos lo señaló así: "Ortiz, Intriago y Veintemilla comenzaron a apoyar a una segunda persona, identificada en la denuncia como 'Individuo 2', como el sucesor previsto del presidente Moïse . Sin embargo, para ellos, la motivación de obtener ganancias económicas permaneció constante". Aunque no se ha revelado la identidad del "Individuo 2", la justicia de Estados Unidos señaló que éste celebró contratos de consultoría con las empresas CTU y Worldwide, que contrataron a los mercenarios. "A través de sus empresas CTU y Worldwide celebraron contratos con el 'Individuo 2', tal como lo habían hecho con Sanon, con el propósito de favorecer sus intereses financieros una vez que el 'Individuo 2' fuera instalado como presidente. Lo hicieron mediante la celebración de supuestos acuerdos de consultoría con el 'Individuo 2', en los cuales este les prometía futuros contratos comerciales", añadió la fiscal.

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Entre las evidencias contra Arcángel Pretel se revelaron chats y documentos que fueron enviados entre los conspiradores. Allí describían, por ejemplo, el uso de "francotriadores" y un "equipo de milicianos compuesto por 10 guerreros-neutralizadores en el palacio". También aparece una petición de 10 velcros de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA , por sus siglas en inglés), parches delanteros y traseros, y 26 máscaras. En una conversación, Arcángel Pretel respondió "fiesta de disfraces", lo cual, para la Fiscalía de Estados Unidos, representó el claro reconocimiento de que los asaltantes aparentaron falsamente ser de la DEA.

El 6 de julio de 2021, un día antes del magnicidio, la operación parecía fracasar, entre otras razones, porque no entraron los pagos para los salarios de los exmilitares colombianos. No obstante, uno de los mensajes enviados por Arcángel Pretel aseguraba que " no tenían permiso de fracasa r" dejando evidencia de la orden de continuar con la operación en la que murió el presidente Moïse al día siguiente.

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Según los exmilitares colombianos, así les llegó la orden de asesinar a Jovenel Moïse, cuando estaban a pocas horas de ejecutar el asalto al palacio presidencial. "Mike si dijo que tocaba entrar y matar a todo el mundo, tocaba matar a todos los policías. Mejor dicho, si había hasta mascota matar la mascota, que no podía haber ningún testigo. Nos vendieron la idea de que si era la orden de captura, eso si nos lo dijeron, que era orden de captura, sí, pero Mike nos dijo que tocaba sí pelar al presidente", relató Jheyner Carmona Flórez, subteniente colombiano retirado.

En medio del llano, el soldado Naiser Franco Castañeda dijo que su compañero Víctor Pineda fue quien le disparó al mandatario: "Dicen que fue Pineda. Le escucharon a él mismo. Está preocupadísimo, ese muchacho no tiene paz". A la pregunta sobre quién le disparó a Moïse, otro exmilitar colombiano, Jheyner Carmona respondió: "Quiero que apunte simplemente un apellido ahí y ya lo investigan ustedes a ver si es cierto o no: Pineda".

Cuando le preguntaron al capitán Rivera cuál fue la reacción de Arcángel Pretel al ser informado de la muerte de Jovenel Moïse, esto respondió: "Pegó un madrazo y dijo bueno vamos a arreglar esto". Los mercenarios aseguraron que pasaron el resto de la noche y parte del día siguiente esperando que Pretel les indicara cuál sería el plan de fuga. "Después de que Gabriel me contesto a las cinco de la mañana todo el tiempo estuvo hablando con él por celular", dijo Rivera.

Sin embargo, esa ayuda nunca llegó y fueron los propios haitianos los que persiguieron y cercaron a los colombianos hasta que fueron capturados. El presidente Moïse, según la justicia de Estados Unidos, fue asesinado con 12 disparos propinados por un subconjunto de conspiradores colombianos. Las evidencias de este crimen fueron desaparecidas por los propios mercenarios, quienes confesaron que el dinero, los documentos y el sistema de cámaras de seguridad de la casa presidencial fueron entregadas a James Solages, un haitiano estadounidense, a quien Arcángel Pretel le delegó la coordinación en terreno de toda la operación de asalto.

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"Las maletas se embarcaron en el primer vehículo donde iba con James, ahí se embarcaron las maletas, se embarcó el sistema de cámaras, se embarcaron unos sobres de manila que tenían unos documentos", indicó Rivera. Solages y Arcángel Pretel fueron condenados en Estados Unidos después de ser vencidos en juicio. Según su abogado defensor, Arcángel Pretel se ganaba la vida como conductor de un hotel en Estados Unidos. Pero la realidad es que hoy está a la espera de saber de cuánto será la condena como uno de los hombres que dirigió la operación que terminó con el magnicidio del presidente de Haití.

Junto con Pretel, dos colombianos fueron condenados en Estados Unidos a cadena perpetua: el capitán Germán Rivera y Mario Palacios. Este último fue el único colombiano que logró huir de la persecución de las autoridades haitianas y de la propia comunidad. Por su color de piel pasó inadvertido en Haití y logró llegar a Jamaica. Estando en la isla tramitó su entrega a Estados Unidos, donde aceptó los cargos. Los otros 17 colombianos que participaron en el magnicidio llevan cinco años en una cárcel de Puerto Príncipe esperando un juicio que no ha comenzado.

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