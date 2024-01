La última declaración que Enilce López le dio a la justicia: “Me tienen condenada injustamente”

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a la última versión que Enilce López, conocida como La Gata, le dio a la justicia. Fue el viernes 20 de mayo de 2022, en el proceso que sigue la Corte Suprema de Justicia contra la exsenadora Daira Galvis por parapolítica. A pesar de las condenas, hasta el último día se declaró inocente.



“Señor magistrado, yo lo que pido es justicia, yo no sé cometer delitos, no sé hacerlo; mire, yo no me he quitado la vida porque hay unos hijos y porque atacaron a toda mi familia”, sostenía la reina del chance en Colombia desde la cama de un hospital, con una máscara de oxígeno y una careta.

Desde ahí, Enilce López decía haber “estado grave en estos días, bastante grave, he convulsionado”.

Por cuenta de sus múltiples dolencias, que la llevaron a purgar sus condenas en su residencia bajo estricta vigilancia médica, desde hacía años nadie había vuelto a ver a Enilce López, quien finalmente, a sus 70 años, falleció en la Clínica de la Costa en Barranquilla el 14 de enero de 2024.



En su última declaración, La Gata decía que tenía “muchos años de estar en esta tortura”.

Su muerte fue noticia nacional. Fue el epílogo de un imperio político y económico que labró durante décadas en el mundo de las apuestas en la costa Atlántica y que coincidió, primero, con la expansión del paramilitarismo en sus zonas de influencia, y después con la parapolítica.

Publicidad

Tanta llegó a ser su influencia, que su casa en Magangué, Bolívar, se convirtió en una especie de lugar de peregrinaje obligado de candidatos de todos los colores buscando su respaldo.

Tras su deceso, cobró relevancia la última versión de Enilce López ante un estrado judicial, no tanto por sus revelaciones, sino por su obstinación en jurarse inocente, a contracorriente de las pruebas que la llevaron a ser condenada a 37 años de cárcel por sus vínculos con las Autodefensas y por el crimen del vigilante Amaury Ochoa, perpetrado en un peaje en Bolívar en junio del año 2000.

“Me tienen condenada injustamente y estoy, mi situación jurídica es que estoy pagando la pena. Yo no conocía al señor, yo soy inocente, señor magistrado, inocente, y en esa época ni siquiera estaba en la costa, en esa época cuando mataron al señor estaba en Medellín abriendo una empresa”, sostuvo.

Publicidad

No obstante, contó que su maquinaria política era tan grande que todos los políticos se morían por reunirse con ella. El propio expresidente Álvaro Uribe reconoció haber recibido aportes por 100 millones de pesos de una empresa de la gata para su campaña a la presidencia en 2002.

Enilce López afirmó que a ella la “buscaban todos los políticos, esos iban a Magangué a donde yo estuviese, porque yo tenía un caudal de votaciones por las empresas, por mis obras sociales. Mire, allá a esa oficina de Magangué iban los políticos más importantes a nivel nacional”.



Lamentó meter a sus hijos a la política

A Jorge Luis Alfonso lo hizo elegir alcalde de Magangué entre 2004 y 2007, y a Héctor Julio Alfonso representante a la Cámara por Bolívar en 2006 y luego senador en 2010.

Ambos terminaron detenidos y procesados. Jorge Luis, apodado como El Gatico, fue condenado a 29 años de prisión por su participación en el crimen del periodista Rafael Prins, y Héctor Julio fue acusado por parapolítica.

Para La Gata, se trató de “una persecución política, señor magistrado, porque la gente campesina o la gente humilde no puede aspirar a tener un hijo en el Senado de la República. Él no quería ser político y yo lo metí por mis obras sociales pensando que en el Congreso me podía ayudar, ayudar a gestionar para la gente más humilde que yo ayudaba con obras sociales”.

Publicidad

Enilce López se refería a su hijo Héctor Julio, a quien obligó a lanzarse a la Cámara y quien obtuvo más de 100 mil votos. Aquello, dijo, no le cayó en gracia a varios políticos de la costa que ella había respaldado en el pasado.

“Mi hijo sacó una votación muy grande, elevada con mis obras sociales, entonces esa gente, los mismos políticos de Bolívar, me cogieron odio, rabia, lo calumniaron, dijeron, señor magistrado, que la votación de Héctor Julio era de los paramilitares, cosa que es mentira, yo no necesito votos de paramilitares, a mí me sobraban los votos”, aseguró.

La Gata señaló que se reprochó siempre haber metido a Héctor Julio a la boca del lobo, porque decía, “es un hombre sano, yo soy culpable, cómo lo voy a meter a donde hay un poco de políticos, un poco de gente mala”.

Publicidad

Proceso contra Daira Galvis

En 2006, La Gata le dijo a Daira Galvis que se lanzara al senado como fórmula de su hijo. Ambas eran amigas desde hacía varios años, pues la exsenadora la había defendido en varios procesos penales, pero se volvieron después tan cercanas que solían jugar al bingo y a las maquinitas en casinos en la costa. En esas elecciones aparecieron en la misma tarima haciendo campaña.

“Dígame, señor magistrado, ¿es un pecado que yo haya subido a la tarima con la doctora Daira Galvis? ¿Es un pecado que yo haya hecho política con ella, que ella haya sido la fórmula de Héctor Julio para el Senado o que yo la haya postulado? Yo no tenía ningún problema, ninguna investigación”, afirmó Enilce López en su declaración.

La condenada empresaria añadió que le pidió a su gente que votara por Daira Galvis y que de no haber terminado detenida en esa campaña a principios de 2006, seguramente la hubiera hecho elegir ese mismo año.

“¿Por qué la doctora Daira no salió elegida enseguida? Porque a mí me metieron presa. Me dolió tanto que ella no saliera elegida, me dolió mucho porque era una mujer buena que le iba a servir al pueblo”, señaló.

Publicidad

Una de las razones por las cuales Daira Galvis está ad-portas de enfrentar un juicio por parapolítica fue por el respaldo que en su momento le dio La Gata. La Corte Suprema lo dejó claro en un documento de 186 páginas, en el que la acusó por el delito de concierto para delinquir en noviembre de 2023:

Los comprobados nexos entre Enilce López Romero y grupos paramilitares, develan la importancia de la relación entre esta última y la procesada, toda vez que es gracias a esa ilegal asociación que Enilce López Romero tuvo un gran poder económico y político en la región, poder del cual pudo beneficiarse Daira Galvis Méndez

El alto tribunal documentó que, en esas elecciones de 2006, Daira Galvis obtuvo una importante votación en los municipios de Bolívar controlados por La Gata y por el bloque Héroes de los Montes de María:

Esa 'alianza' con el hijo de Enilce López Romero, indistintamente de haberse frustrado al final, influyó para que Daira Galvis Méndez alcanzara una votación que se aprecia significativa, tratándose de una abogada penalista sin trayectoria política

En la última versión de Enilce López a la justicia, llama la atención que a pesar de todos los señalamientos que la relacionaban con las autodefensas, insistiera en que era objetivo militar de ese grupo ilegal y que se reunió con Salvatore Mancuso solo una vez para rogarle que le respetara su vida.

Publicidad

“Estábamos amenazados de muerte porque no les dábamos dinero, éramos objetivos militares de ellos, nos mataban chanceros, trabajadores, choferes. Yo fui a llorar, a suplicar por la vida de mis hijos”, aseguró la empresaria.

Hasta el final Enilce López insistió en que jamás delinquió y que solo era una empresaria próspera con muchos enemigos. “Me cayó la ley, la justicia, y yo creyendo en la justicia jamás pensé que me pudieran cometer tantas injusticias. Yo no tenía, ni tengo necesidad, ni tenía necesidad de lavarle dinero a nadie, señor magistrado. El chance, las apuestas, lo que se produce ahí es dinero”, declaró.

En el proceso contra Daira Galvis también declaró el hijo de La Gata, Jorge Luis Alfonso. Según contó, su madre tenía una especie de altar de todos los políticos que ella apoyaba. “En esas imágenes vi fotos, la del expresidente Andrés Pastrana, la del expresidente César Gaviria, la del expresidente Álvaro Uribe”, señaló.