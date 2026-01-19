Fiscalía suspendió imputación de cargos a director de la UNP por homicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación suspendió la imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por omisión, como parte de la investigación del homicidio del precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. La audiencia se había citado para el próximo 11 de febrero.

Antes de la suspensión, el ente acusador indicó que Rodríguez, presuntamente, no atendió las alertas para mejorar el esquema de seguridad de Miguel Uribe. La aparente falta de protección habría influido en la ejecución del atentado contra el precandidato el pasado 7 de junio de 2025, mientras Uribe realizaba un mitín político en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. El político fue impactado con un arma de fuego en su cráneo, lo cual causó su muerte semanas después en la Fundación Santa Fe.



Incluso, tras este atentado, Rodríguez reconoció en su momento que el esquema, el cual contaba con 7 personas de protección y 2 vehículos blindados, no era suficiente para un precandidato presidencial, y que en el momento del ataque solo se enocntraba con dos unidades. “Reconocemos que ese número de personas de un esquema de protección no es suficiente para la protección de una persona que es precandidata presidencial y que ha iniciado sus acciones de proselitismo, aunque la campaña todavía no se ha desatado oficialmente – los candidatos son candidatos tres meses antes, según el calendario electoral, - de todas maneras él ya había iniciado unas actividades de proselitismo y ha debido haber un número mayor de personas de protección”, dijo el director de la UNP en aquel entonces.



El funcionario añadió que el día del atentado uno de los escoltas estaba ubicado en el árbol, cerca del senador, pero el ataque a Uribe Turbay fue tan sorpresivo que no pudo reaccionar antes de que el joven sicario disparara. “La otra persona estaba unos metros desplazada y es la persona que emprende la carrera detrás del joven que disparó contra el doctor Uribe”, dijo Rodríguez en la entrevista, quien agregó que el tirador le disparó en cinco ocasiones al funcionario de seguridad y en medio de la persecución este hirió al joven en una pierna hasta que se logró su aprehensión.

No obstante, Rodríguez indicó en entrevista de Noticias Caracol que no era cierto que antes del ataque se hubieran recibido pedidos de ampliación del esquema de protección. “Las solicitudes que había era para reforzar apoyos cuando él viaja a otras ciudades”, enfatizó el pasado 7 de junio de 2025.

Cabe resaltar que en septiembre del año pasado la UNP y el Ministerio del Interior anunciaron que para ese entonces no se contaba con los vehículos blindados suficientes para garantizar la seguridad de los precandidatos presidenciales en el país. Según se informó, por lo menos 64 precandidatos presidenciales habían solicitado medidas de protección y vehículos blindados a la unidad para trasladarse a diferentes territorios en el marco de sus campañas.

LAURA VALENTINA MERCADO

