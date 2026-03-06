Israel ataca a Irán a gran escala y la República Islámica responde: aeropuerto de Teherán en llamas

Este 6 de de marzo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron de una nueva oleada de ataques "a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán", sin dar más detalles sobre los objetivos. Más tarde, aseguraron haber iniciado la "15 ola de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista" en la capital iraní.

Un total de 50 aviones de combate israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del ya fallecido exlíder del régimen iraní, Alí Jameneí, según informaron en otra nota castrense. Israel sostiene que este búnker seguía "constituyendo una importante infraestructura para los altos funcionarios del régimen iraní".



La República Islámica responde a los ataques

Por su parte, Irán respondió durante la madrugada del 7 de marzo (hora local) con una nueva oleada de ataques dirigidos contra Tel Aviv, impactando tres objetivos según Teherán, mientras que las fuerzas israelíes afirmaron estar respondiendo a disparos de misiles, en el octavo día de la guerra desatada en Oriente Medio.

La Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó de la vigésimocuarta oleada de bombardeos contra "el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv". "Los tres misiles disparados alcanzaron con éxito sus objetivos designados", añadió la agencia.



El aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán sufre un incendio tras ataques israelíes

Este nuevo intercambio de fuego enemigo entre ambos países, que inició desde el pasado sábado y cumple ya ocho días, deja imágenes impactantes de un incendio ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, en Teherán (Irán). Así lo afirmaron medios locales este sábado, tras la ronda más reciente de ataques del Ejército de Israel contra la capital de Irán.



Objetivo de anteriores bombardeos en los días precedentes, el aeropuerto ardía en la madrugada de hoy en varios puntos y espesas columnas de humo se elevaban sobre este aeródromo que se usa para vuelos nacionales y diplomáticos, según imágenes difundidas por la televisión local Press TV.



Footage of extensive US/Israeli airstrikes hitting Mehrabad International Airport in Iran's capital, Tehran, tonight. pic.twitter.com/Vrpw4Pbs7i — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 6, 2026

El aeropuerto, así como el de la ciudad de Bushehr y el de Payam en Karaj, fueron atacados en los últimos días por la Fuerza Aérea israelí para desmantelar los sistemas de defensa y detección de la nación persa.

Los bombardeos del viernes llegan después de que Teherán viviera la madrugada más dura de ataques contra el centro de la ciudad que provocaron terror, pánico y llantos desde el inicio de esta guerra que este sábado cumple ocho días.

Según Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques iraníes a Israel han dejado diez muertos.



Vecinos en el Medio Oriente se preparan para otros ataques

Paralelo a estos violentos hechos que se enmarcan en ese nuevo conflicto, en Baréin las alarmas se encendieron ante la posiblidad de un ataque aéreo. De acuerdo a un mensaje publicado en la red social X, el Ministerio del Interior bahreiní aseguró que se "activaron las sirenas" e instó "a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano", sin dar mayores detalles sobre el posible ataque.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo este viernes que los ataques de Irán en los países árabes están dirigidos contra las bases e instituciones estadounidenses, y no contra esas naciones vecinas.



"Irán y nuestros hermanos árabes han convivido durante siglos en un espíritu de amistad y respeto mutuo", comenzó diciendo Araqchí en un mensaje en su cuenta oficial de X.

El jefe de la diplomacia iraní denunció que, sin embargo, "los agresores estadounidenses lanzan sus ataques desde las tierras de nuestros amigos árabes, atacando a niños y civiles inocentes". Por ello, concluyó que la respuesta de Irán a esos ataques es inevitable.

Arabia Saudí, Catar y Kuwait han sido algunos de las naciones más afectadas, ya que albergan bases militares estadounidenses como Al Udeid, en Doha.

