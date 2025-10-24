En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
JUDICIAL

Fotos | Lingotes de oro, dólares y más: la millonaria incautación tras duro golpe a finanzas del ELN

A través de empresas fachada, una red criminal del ELN logró blanquear por lo menos 885.000 millones de pesos. Ochos personas fueron capturadas en los operativos, en Colombia y en Argentina.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 24 de oct, 2025
Incautación al ELN.
Incautación al ELN.
Fiscalía General de la Nación

