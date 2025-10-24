Fotos | Lingotes de oro, dólares y más: la millonaria incautación tras duro golpe a finanzas del ELN

La Fiscalía General de la Nación logró descubrir y desmantelar una estructura de lavado de activos del autodenominado

Ejército de Liberación Nacional (ELN), frente Domingo Laín. Los criminales tenían empresas fachada para hacer pasar el dinero recaudado por actividades ilícitas como ganancias legales. A través de este modus operandi, habrían blanqueado recursos por una suma hasta ahora estimada en 885.000 millones de pesos.

La red criminal delinquía, al menos desde 2005, en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas, Cundinamarca, y en la ciudad de Bogotá. La Fiscalía, además, informó que los criminales crearon cinco empresas fachada que reportaban actividades en los sectores de las telecomunicaciones, construcción, agropecuario y servicios aéreos, entre otros, para dar apariencia de legalidad a una suma estimada en 83.500 millones de pesos.

La investigación estuvo liderada por las direcciones de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Delegada para las Finanzas Criminales, además de un equipo conjunto de investigadores de la Dijín y el CTI. Este equipo logró evidenciar que la red realizó operaciones en masa por corresponsales bancarios en Arauquita y Bogotá. De esta manera, transfirió 685.000 millones de pesos a diferentes lugares del país ocultando su origen ilícito.



Asimismo, la red creó cuatro compañías de papel para la emisión de facturas ficticias, que simulaban la comercialización de vehículos, la compra y venta de medicinas y la construcción de obras de ingeniería, las cuales sirvieron para recaudar aproximadamente 2.770 millones de pesos.

Bienes incautados al ELN. Fiscalía General de la Nación

Los objetos incautados en golpe al ELN

En los operativos realizados durante alrededor de una semana, la Fiscalía logró la incautación con fines de comiso de 59 lingotes de oro que superarían en valor los 32.000 millones de pesos, además de 563 millones de pesos en efectivo, 22.805 dólares y libros de contabilidad de múltiples empresas, entre otros elementos de interés para el desarrollo de las investigaciones.



De manera simultánea, fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 33 bienes urbanos y 10 rurales, 4 sociedades, 22 vehículos y 23 establecimientos de comercio, avaluados preliminarmente en 37.000 millones de pesos. Estas diligencias se llevaron a cabo en Cundinamarca, Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño y Amazonas.

Lingotes de oro y dólares incautados. Fiscalía General de la Nación

Los capturados en red de lavado de activos del ELN

En medio del golpe al ELN, fueron capturadas ocho personas, en Colombia y Argentina, señaladas de diseñar un esquema de lavado de activos, a través del cual se habrían inyectado al sistema financiero colombiano y al sector real recursos provenientes del narcotráfico y otras rentas ilícitas.

Las autoridades lograron determinar que el principal articulador del entramado criminal sería Arturo Archila Rincón, alias Nacho. En su contra hay una orden de captura vigente y se presume que permanece fuera del país. Por otro lado, los seis de capturados en Colombia por las autoridades son:



Yasser Husseir Ardila Urbina, quien fungía como empresario en Arauca y estaría implicado en la canalización de los dineros ilícitos a través de sus productos financieros.

José Fernando Arias Marulanda, Jesús Manuel Farfán López, Jesús Alberto Velasco Navarro y Andersson Ferneliz Flórez Zocadagui, señalados de contribuir con la creación de las empresas de papel para emitir facturas ficticias y simular costos para las sociedades fachada instrumentalizadas por la organización criminal.

Ana Yamileth Cuadros Pérez, presunta responsable de asesorar y validar el desarrollo de las operaciones simuladas, aprovechando sus conocimientos en contaduría pública.

En Argentina fueron capturados Harold Ronnie Ardila Urbina y Mayerly Zulay Arévalo, quienes estarían vinculados a la coordinación de corresponsales bancarios y empresas utilizadas para blanquear los recursos ilícitos del ELN. Seis de las personas presuntamente involucradas fueron presentadas ante un juzgado de control de garantías de Bogotá, donde se impartió legalidad a los procedimientos de captura y se decretaron medidas cautelares con fines de comiso sobre el dinero, el oro y los demás artículos incautados. El Fondo Especial de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB) asumirá su administración.

Por otro lado, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputará a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, al darse con fines de lavado de activos y financiación del terrorismo; lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

