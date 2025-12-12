Terrible historia de cómo taxista en Cartagena habría abusado de dos pasajeras dentro de su carro

Las autoridades en Cartagena capturaron a un hombre, identificado como Gustavo Adolfo Pretel, quien es el taxista que sería responsable de abusar sexualmente de dos mujeres de 21 y 31 años, las cuales habrían tomado un servicio de transporte en su vehículo.



De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, en la tarde del 2 de septiembre y del 5 de octubre de este año, el conductor fue contactado por las víctimas para trasladarlas en la capital de Bolívar. Durante el recorrido, según la Fiscalía, el chofer habría alterado la ruta inicial para conducir a las mujeres hacia zonas despobladas cercanas al barrio Country y la Terminal de Transporte de la ciudad.



Así taxista en Cartagena habría abusado de 2 pasajeras

Luego de supuestamente apropiarse de los objetos de valor de las mujeres y aprovechando que el taxi que conducía tenía vidrios polarizados, el taxista Gustavo Adolfo Pretel habría abusado sexualmente de las víctimas.

Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual le imputó a este conductor los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales violentos y hurto.

La captura del taxista señalado de abuso sexual fue realizada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación el pasado 3 de diciembre en una vía pública del sector Los Ejecutivos, en Cartagena. Este hombre no aceptó los delitos que le imputaron y tras rechazar los cargos, el sujeto recibió medida de aseguramiento en centro carcelario por parte de un juez de control de garantías.



¿Cómo denunciar abuso sexual?

Denunciar un abuso sexual es un paso fundamental para garantizar la protección de la víctima y la judicialización del agresor. El proceso comienza con la presentación de la denuncia ante las autoridades competentes. La persona afectada, o alguien en su representación, puede acudir a la Fiscalía General de la Nación, a una estación de Policía o a un Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas). Allí se debe relatar lo ocurrido con la mayor claridad posible, incluyendo detalles como fecha, lugar y circunstancias del hecho.



Es importante conservar cualquier evidencia física o digital que pueda respaldar la denuncia, como prendas, mensajes o grabaciones, evitando manipularlas para no alterar pruebas. Las autoridades están obligadas a recibir la denuncia sin cuestionar ni revictimizar a la persona afectada.



Una vez radicada la denuncia, se activa el protocolo de atención integral. Esto incluye valoración médica y psicológica, así como la toma de muestras forenses si el hecho ocurrió recientemente. La víctima tiene derecho a acompañamiento legal gratuito y a medidas de protección para garantizar su seguridad.

También se puede denunciar a través de canales virtuales habilitados por la Fiscalía o mediante líneas telefónicas de atención. En todos los casos, la confidencialidad está garantizada y la denuncia puede ser presentada por cualquier persona que tenga conocimiento del hecho.

Actuar de manera rápida es esencial para preservar pruebas y evitar que el agresor continúe vulnerando derechos. Denunciar no solo busca justicia, sino también prevenir nuevos casos y proteger a otras posibles víctimas.

