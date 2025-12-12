En vivo
Noticias Caracol
COLOMBIA / JUDICIAL
Terrible historia de cómo taxista en Cartagena habría abusado de dos pasajeras dentro de su carro

Gustavo Adolfo Pretel, de 30 años, además de presuntamente abusar de las víctimas, también les habría robado sus pertenencias. Autoridades revelaron su supuesto modus operandi.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 12 de dic, 2025
No aceptó los cargos en su contra -
Fiscalía

