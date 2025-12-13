Zulma Guzmán rompe el silencio sobre señalamientos en su contra por muerte de dos niñas en Bogotá

Zulma Guzmán, quien tiene una orden captura internacional por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos niñas envenenadas con talio en Bogotá, reapareció en un medio de comunicación y dijo que tiene pruebas para demostrar su inocencia. La mujer, al parecer, tras enterarse del fallecimiento de las víctimas, salió de Colombia y estuvo viajando por algunos países.



"La estrategia era destruirme": Zulma Guzmán

Guzmán habló con el medio digital Focus Noticias y manifestó que su intención de entregarse ante las autoridades: “Eso es lo que estoy buscando, probar ahora ante la justicia con el abogado y con las pruebas que tengo”.

Sobre lo que ella les pide a las autoridades colombianas, dijo que “es un poco complejo, dado que la estrategia se nota que era básicamente destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, destruir la imagen y dar una dar una versión que acaba conmigo sin ningún proceso, sin una garantía de un juicio justo”.

Agregó que “en este momento mis derechos fundamentales de inocencia y de buen nombre pues desaparecieron. Entonces, es parte de la estrategia de lo que estamos mirando, cómo vamos a proceder para tratar de que, con estas condiciones tan precarias para mí, podamos tener una defensa”.



Actualmente, Guzmán tiene circular roja de Interpol y figura como una de las principales sospechosas de cometer este terrible delito.



Las pruebas contra Zulma Guzmán

La imagen del domiciliario que el pasado 3 de abril llevó las frambuesas contaminadas con talio fue clave para las investigaciones de las autoridades. El repartido fue ubicado y este relató a los investigadores que la fruta envenenada la envió una amiga de Zulma Guzmán, lo que indicaría que la mujer no habría actuado sola.



El repartidor, de acuerdo con imágenes reveladas por Noticias Caracol, acudió dos veces a la casa porque en la primera ocasión no recibieron el pedido. Dos días después, el 5 de abril, fueron hospitalizadas las dos niñas que perdieron la vida. La primera murió ese mismo día y la otra el 9 de abril. La mujer señalada por el envenenamiento y la muerte de las niñas era una amiga de la familia desde hace 20 años, según la Fiscalía.

Para los investigadores hay varios indicios. sobre esta persona. El conocimiento preciso que tenía de la dirección y de las rutinas de la familia. Sabía que las frambuesas achocolatadas eran un producto que consumían habitualmente y además tenía conocimiento sobre cuándo dicha familia se reunía.



Habla abogado de una de las víctimas muertas por talio en Bogotá

En estos hechos fallecieron dos niñas, la hija de un importante empresario y su amiga. El abogado de la familia de la amiga habló con Noticias Caracol sobre en qué va el caso y cómo se sospecha que Zulma Guzmán no actuó sola. “Hay que exaltar la labor muy importante de la fiscal del caso, la doctora Elsa Cristina Reyes, quien con entereza, con mucha dedicación, con mucho juicio, ha logrado develar, por lo menos de forma preliminar, este terrible suceso. Actualmente, el proceso se encuentra con una orden de captura que fue proferida hacia el mes de octubre de este año y que particularmente sobre el mes de noviembre, en atención a que se pudo identificar, que la presunta responsable se encontraba fuera del país, pues la Fiscalía también muy diligentemente activó el mecanismo de circular roja de Interpol. En este momento, esta señora se encuentra siendo buscada por más de 190 estados, por supuesto que activan el mecanismo de Interpol”.

Agregó el abogado que “hay más personas que están en la mira de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía sigue investigando este evento porque todavía hay unos puntos por resolver, algunas intervenciones por resolver. Debo también decirle a la opinión pública que muchas personas fueron instrumentalizadas, eso también lo tiene muy bien decantado la Fiscalía, pero también hay otras que están siendo objeto de investigación”.

Finalmente, el abogado indicó que lo sucedido con las menores asesinadas “está precedido también de un evento muy doloroso, que no se puede afirmar que es atribuible a ella, pero que la Fiscalía también está investigando, y es que también se encontró esta sustancia en la madre de una de las víctimas de este suceso hace algunos años. La Fiscalía está revisando todo e indudablemente pues eso es un punto que ha llamado su atención”.

