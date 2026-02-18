Revelan causa de muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones: esto dice documento forense

Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue hallada sin vida el pasado 1 de enero de 2026. La mujer, de 34 años, fue encontrada en una habitación del Fairmont Hotel de San Francisco, en el estado de California, después de que los servicios de emergencia acudieran a una llamada por una emergencia médica hacia las 2:52 de la madrugada, detalla el informe forense oficial.

Al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación y la persona fue declarada muerta en el lugar. La familia difundió un comunicado en el que agradeció "las amables palabras, pensamientos y oraciones", al tiempo que solicitó respeto a su privacidad en este momento difícil. Victoria Jones era hija de Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley. En el último año había sido arrestada al menos en dos ocasiones, una de ellas por posesión de drogas, según informó People.



Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco informó al medio TMZ que las unidades de este servicio acudieron al lujoso hotel a las 2:52 a. m. La información recabada por los equipos que acudieron al lugar fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación. Un médico forense también llegó al lugar y realizó una investigación preliminar.



Muerte de Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones: revelan llamada al 911



¿Cuál fue la causa de muerte de Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones?

Victoria Jones murió por "efectos tóxicos de la cocaína" y su fallecimiento fue clasificado como "accidente", según un informe de la Oficina del Médico Forense de San Francisco revelado por la revista People. La fallecida siguió brevemente la carrera de su padre y participó en pequeños papeles en varias producciones cinematográficas, entre ellas 'Men in Black II' (2002) y 'Los tres entierros de Melquíades Estrada' (2005).

Documentos judiciales obtenidos por TMZ demostraron que a la hija del actor se le había ofrecido un acuerdo con la fiscalía tras un incidente en abril del año pasado, cuando se le halló en posesión ilegal de cocaína y se resistió a un arresto. Victoria Jones debía declararse culpable de resistirse/obstruir el arresto y posesión de una sustancia controlada, con eso iba a ser exoneraba del cargo de estar bajo la influencia de la sustancia.

"A cambio, tendría que abstenerse de consumir drogas y someterse a pruebas aleatorias. Este acuerdo le habría exigido un año de libertad condicional, además de asistir a un programa alternativo, como terapia. También habría sido responsable de pagar el programa y las multas asociadas a los cargos", explicaron. Sin embargo, la fecha con la corte estaba programada para esta año y la hija del actor falleció antes de eso.

