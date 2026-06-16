Jueza del caso de Blessd no accede a enviar a la cárcel al cantante y los otros tres procesados

Este 16 de junio se llevó a cabo una nueva audiencia por el caso de presunto secuestro en el que se vinculó al cantante Blessd y a otras tres personas. La jueza encargada del caso desacreditó que este hecho se trate precisamente de secuestro y no accedió a la petición de enviar a la prisión al artista y los otros procesados.
Entre las razones, la jueza señaló que -a su criterio- no se infiere que las víctimas hayan sido privadas de su derecho fundamental a la libertad. Por otro lado, la fiscal señalaba en la acusación que Andrés Felipe Sánchez y Yefferson Sánchez (imitadores de Ozuna y Blessd, respectivamente) fueron retenidos durante tres horas. A la audiencia fueron citados:
- Stiven Mesa Londoño (Blessd).
- Santiago Jaramillo Morán (Dímelo Jara).
- Laura Moreno Restrepo.
- Julián David Giraldo Arboleda.
La decisión fue apelada por la Fiscalía y el abogado defensor del demandante (Andrés Felipe Sanchez, más conocido como el imitador de Yo Me Llamo Ozuna). Cabe recordar que el ente imputaba a los cuatros procesados el delito de presunto secuestro extorsivo, pero ninguno aceptó el cargo.
En ese sentido, Blessd y los otros cuatro procesados podrían no ir a la prisión. La fiscal continúa exponiendo su apelación.
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