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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Jueza del caso de Blessd no accede a enviar a la cárcel al cantante y los otros tres procesados

Jueza del caso de Blessd no accede a enviar a la cárcel al cantante y los otros tres procesados

La audiencia de imputación y medida de aseguramiento avanza en su tercer día. Esto dijo la jueza sobre su decisión.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Blessd
Blessd durante la audiencia
Captura de pantalla

Este 16 de junio se llevó a cabo una nueva audiencia por el caso de presunto secuestro en el que se vinculó al cantante Blessd y a otras tres personas. La jueza encargada del caso desacreditó que este hecho se trate precisamente de secuestro y no accedió a la petición de enviar a la prisión al artista y los otros procesados.

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Entre las razones, la jueza señaló que -a su criterio- no se infiere que las víctimas hayan sido privadas de su derecho fundamental a la libertad. Por otro lado, la fiscal señalaba en la acusación que Andrés Felipe Sánchez y Yefferson Sánchez (imitadores de Ozuna y Blessd, respectivamente) fueron retenidos durante tres horas. A la audiencia fueron citados:

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  • Stiven Mesa Londoño (Blessd).
  • Santiago Jaramillo Morán (Dímelo Jara).
  • Laura Moreno Restrepo.
  • Julián David Giraldo Arboleda.

La decisión fue apelada por la Fiscalía y el abogado defensor del demandante (Andrés Felipe Sanchez, más conocido como el imitador de Yo Me Llamo Ozuna). Cabe recordar que el ente imputaba a los cuatros procesados el delito de presunto secuestro extorsivo, pero ninguno aceptó el cargo.

En ese sentido, Blessd y los otros cuatro procesados podrían no ir a la prisión. La fiscal continúa exponiendo su apelación.

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