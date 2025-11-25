En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / La demanda que recibió el general Huertas, vinculado en archivos 'Calarcá', por muerte extrajudicial

La demanda que recibió el general Huertas, vinculado en archivos 'Calarcá', por muerte extrajudicial

El general, quien es el director del comando de personal del Ejército Nacional, había sido demandado por el Ministerio de Defensa en una investigación relacionada con la muerte de un hombre en Antioquia cuando era capitán.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 25 de nov, 2025
