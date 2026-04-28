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Ordenan suspensión provisional del traslado de $25 billones de fondos privados a Colpensiones

El Gobierno nacional había ordenado vía decreto que los fondos trasladaran el dinero ahorrado por afiliados que pasaron al fondo estatal.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Ordenan arresto de presidente de Colpensiones por no darle pensión a hombre de 63 años
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La Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, por el cual el Gobierno nacional buscaba el traslado de 25 billones de pesos desde los fondos privados a Colpensiones.

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La decisión se da poco después que el alto tribunal admitiera una demanda que pide la nulidad de dicho decreto. El Ministerio Público había solicitado que el caso se remitiera a la Procuraduría General de la Nación para que emitiera su concepto. La investigación quedó a cargo del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar.

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