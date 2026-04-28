Ordenan suspensión provisional del traslado de $25 billones de fondos privados a Colpensiones

La Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, por el cual el Gobierno nacional buscaba el traslado de 25 billones de pesos desde los fondos privados a Colpensiones.

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La decisión se da poco después que el alto tribunal admitiera una demanda que pide la nulidad de dicho decreto. El Ministerio Público había solicitado que el caso se remitiera a la Procuraduría General de la Nación para que emitiera su concepto. La investigación quedó a cargo del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar.

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