Prontuario criminal de 'Araña', el jefe disidente que será extraditado tras firma de De la Espriella

Giovanny Rojas, alias Araña, es uno de los líderes criminales más temidos del sur de Colombia y su nombre volvió a la opinión pública tras la firma de su extradición a los Estados Unidos por parte del presidente Abelardo de la Espriella. Se desempeñaba como uno de los jefes de la disidencia de las Farc conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y del grupo Comandos de Frontera, vio suspendida su entrega a la justicia estadounidense debido a su participación como representante en las mesas de diálogo de paz del gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, el presidente De la Espriella reactivó el proceso tras verificar que este grupo no ofreció aportes verificables ni resultados concretos para la consecución de la paz. De hecho, es considerado el "artífice del terror" en el departamento del Putumayo y determinador del asesinato de líderes sociales.

¿Cuál es la trayectoria criminal de alias Araña?

Con una carrera delictiva de al menos 15 años, alias Araña no dudó en recurrir a la traición para alcanzar el liderazgo de su estructura. Para consolidarse en el poder de la organización, asesinó a su propio jefe, alias Sinaloa, disparándole por la espalda en el cuello. Bajo su mando, la agrupación Comandos de Frontera —que se separó de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez— creció hasta contar con alrededor de 500 hombres y expandirse militar y económicamente, llegando a controlar gran parte del tráfico de cocaína hacia Ecuador.



A alias Araña y su grupo se les responsabiliza de sumergir al Putumayo en una violenta ola de terror. Son señalados por la Fiscalía como unos de los peores asesinos de líderes sociales en Colombia. Entre los crímenes atribuidos directamente a las órdenes de su estructura se encuentran los asesinatos de Yamile Bernal, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Rosa de Juanambú, acribillada en octubre de 2023 por negarse a participar en las reuniones obligatorias de los Comandos de Frontera y defender a su comunidad de la coca. Bernal había asumido el cargo para reemplazar a Clemencia Arteaga, quien también fue asesinada a principios de ese mismo año.

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Otra de sus víctimas fue Daniel Rivas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Coqueta, asesinado frente a su hijo por oponerse a que las compañías petroleras pagaran extorsiones al grupo de ‘Araña’ para operar en la zona.

‘Araña’ fue capturado en febrero de 2025 en un hotel del occidente de Bogotá por agentes del CTI de la Fiscalía. Fue detenido mientras participaba en una rueda de prensa para anunciar el cierre de un ciclo de diálogos con el gobierno anterior. La justicia de los Estados Unidos lo requiere para responder por delitos graves de narcotráfico, lavado de activos, concierto para delinquir, porte de armas y narcoterrorismo.

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¿Quiénes son los otros jefes criminales que serán extraditados?

"He ordenado hacer efectiva la entrega en extradición a los Estados Unidos de América de cinco ciudadanos, cuyas extradiciones ya habían sido concedidas por el Gobierno Nacional durante el año 2025, pero cuya entrega permanecía suspendida debido a la participación de estas personas como representantes en distintos procesos, mesas o espacios de diálogo adelantados por el Gobierno anterior", expresó.

Además de alias Araña, Willinton Henao Gutiérrez, conocido como Mocho Olmedo, miembro del Estado Mayor, y Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca, jefe de las paramilitares Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, están en la lista de los extraditados. Estas dos personas están en poder de las autoridades.

Igualmente avaló la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, jefe de una disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), y Fredy Castillo Carrillo, conocido como Pinocho, miembro de las ACSN, quienes "se encuentran prófugos".

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