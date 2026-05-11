Sandra Ortiz, vinculada al escándalo de corrupción de la UNGRD, fue dejada en libertad

Sandra Ortiz , exconsejera presidencial de las Regiones vinculada al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), fue dejada en libertad por decisión del juez 35 de garantías de Bogotá, que decretó vencimiento de términos. La orden tendrá efecto inmediato.

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Cabe recordar que Sandra Ortiz fue capturada el 18 de diciembre de 2024 y posteriormente se le imputaron los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público. Su defensa alegaba ante el juzgado que el proceso de Ortiz ya lleva más 500 días en los que no avanzó la etapa de juicio en su contra.

Por su parte, el juez accedió positivamente a la solicitud de la defensa Ortiz y afirmó que han transcurrido 329 días que están a favor de la señalada. En ese sentido, ordenó la puesta en libertad inmediata de la otrora funcionaria del Estado.



Hay que recalcar que, a pesar de que Ortiz Nova haya sido puesta en libertad en medio del proceso, tiene que seguir asistiendo a juicio, en el que se defenderá bajo esta condición; sin medida de aseguramiento. En ese sentido, no hay ninguna acción penal que haya sido suspendida. La audiencia fue suspendida mientras que la Fiscalía General de la Nación analiza si apelar o no la decisión del juez penal.



Sandra Liliana Ortiz Nova fue señalada por los directivos de la UNGRD, Sneyder Pinilla y Olmedo López, como la emisaria de los millonarios sobornos que llegaron hasta los bolsillos de los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle. Tras estas afirmaciones, Ortiz renunció a su cargo en el Gobierno nacional en mayo de 2024.

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De acuerdo con los testimonios de los altos funcionarios de la Unidad, las maletas que contenían las millonarias sumas fueron entregadas a Ortiz en la habitación 2312 del Hotel Tequendama Suites, donde se hospedaba en ese entonces.

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