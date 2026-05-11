Contraloría advierte a Supersalud que EPS intervenidas no han logrado mejoras: “Deterioro crítico”

La Contraloría General de la República le hizo un fuerte llamado de atención a la Superintendencia Nacional de Salud en medio de la crisis que enfrentan las EPS y advirtió riesgos, incumplimientos y condiciones críticas en las entidades que han sido intervenidas. El ente convocó a la Supersalud y a las EPS intervenidas a una mesa de trabajo que se llevará a cabo la próxima semana.



Este 11 de mayo, el ente de control concluyó que hay un “deterioro crítico y sostenido” de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que han sido intervenidas de manera “forzosa” por parte de la administración estatal. “Las intervenciones no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema”, señaló la Contraloría tras realizar labores de seguimiento. “Por el contrario, se identifican riesgos relevantes sobre los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y sobre la continuidad en la prestación del servicio”.

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El informe menciona a entidades como Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS, y señala que presentan indicadores financieros y jurídicos que reflejan que no se ha logrado una mejora estructural y, en cambio, evidencian un “deterioro significativo” que se traduce en la “inoperancia de la intervención”.

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Entre los aspectos identificados por el ente se encontraron:



Deterioro del endeudamiento en entidades como Savia Salud, Coosalud y Famisanar .

en entidades como . Ausencia de estados financieros certificados o dictaminados de la Nueva EPS durante los periodos 2024 y 2025.

durante los periodos 2024 y 2025. Incremento de pasivos en EPS como Coosalud : “Refleja un deterioro financiero progresivo y un aumento en las obligaciones frente a la red prestadora y otros acreedores”, dice la Contraloría.

: “Refleja un deterioro financiero progresivo y un aumento en las obligaciones frente a la red prestadora y otros acreedores”, dice la Contraloría. Deterioro patrimonial .

. Resultados operacionales negativos .

. Niveles críticos en la entrega oportuna de medicamentos.

Ante este panorama que afecta a los pacientes de dichas entidades, la Contraloría indicó que la insatisfacción de los usuarios alcanzó niveles “históricos” en 2025. Esta situación se reflejó en más de dos millones de peticiones, quejas y reclamos.

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La mayoría de los casos se concentra en la Nueva EPS (518.211), seguida por Salud Total (276.010) y Sanitas (265.896). Los principales motivos de las reclamaciones son la negación en la entrega de medicamentos y la falta de oportunidad en la asignación de citas médicas.

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Paula Rozo

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