La pena que podrían pagar mamá y padrastro de niña abusada y torturada durante 10 años en Ibagué

A la fueron enviados la madre y el padrastro de una menor de 17 años que fue rescatada tras 10 años de sufrir todo tipo de vejámenes en una casa del barrio Ricaurte, en Ibagué. Los habitantes del sector repudiaron los hechos y aseguraron que nunca tuvieron conocimiento de lo que ocurría. La menor ya está bajo protección de bienestar familiar.



La captura del hombre de 36 años y su esposa fue la culminación de 6 meses de investigación de uno de los casos más aberrantes de los que se haya tenido noticia en Ibagué. Esta pareja, según la Fiscalía, durante más de una década, al parecer, sometió a todo tipo de vejámenes a la hija de la mujer desde que tenía 8 años.



Mamá y padrastro en Ibagué habrían obligado a niña a abordar dos veces

“Lamentablemente tenemos que manifestar que la menor de edad era víctima frecuentemente de abuso sexual por parte de su padrastro. Inclusive, tengo que decirlo, presuntamente, esta menor de edad a temprana edad fue víctima de dos abortos ocasionados a raíz de este lamentable hecho de abuso sexual reiterado y permanente”, dijo en Noticias Caracol el coronel Édgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

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El fiscal del caso, notablemente afectado, reveló que “en el segundo semestre de 2016, cuando la menor contaba con 8 años de edad y residía junto con su madre y su padrastro, se dio inicio al ciclo de violencia sexual".

Al parecer, mamá de la menor torturó y abusó de su hija, a quien amarraba para que no escapara de lo que llamaba “hogar”. El fiscal dijo que la mujer “privó de la libertad a la menor, atándola con cuerdas, cadenas y candados. La mantuvo desnuda, inmovilizada y aislada durante días. Le negó alimentos, agua y descanso. La golpeó reiteradamente con puños, patadas y objetos. Le provocó quemaduras químicas con hipoclorito”.



La menor, además de ser abusada por su padrastro, permanecía encerrada. No podía tener amigos ni contacto con su familia, tampoco podía ir al colegio, todo para evitar que se revelara la situación que vivía en su casa. Esto ocurrió durante cerca de 10 años en una vivienda del barrio Ricaute, en el sur de Ibagué.



Habitantes del sector repudiaron lo ocurrido. La alcaldesa de la ciudad de Ibagué, Johana Aranda, informó a quienes sean víctimas de estos hechos dónde pueden buscar ayuda: “Todos tenemos que cuidarnos; los vecinos, los amigos, los cercanos. Por eso se habilita en la ciudad de Ibagué una línea de atención especial de la mano de la Policía Metropolitana, la patrulla púrpura, la línea 155 y la 123, donde tenemos atención psicosocial, escuchando también a nuestros jóvenes, a los niños, una estrategia en territorio en instituciones educativas en los barrios de Ibagué”.



Los cargos que les imputaron a mamá y padrastro que habría abusado de niña en Ibagué

El padrastro y la mamá de la menor de 17 años fueron enviados a la cárcel de Picaleña y enfrentarán cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales abusivos con menor de 14 años, pornografía con menores de 14 años, tortura y por lo menos podrían ser condenados a 40 años de prisión.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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