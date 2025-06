'A la escucha': el universo de Soundwalk Collective clausura el Festival No Convencional

En el marco de El Festival NO Convencional se presentará Soundwalk Collective, un colectivointernacionalreconocido por expandir los límites del arte sonoro, el cine inmersivo y los paisajes acústicos. La instalación se presentará del 14 al 22 de junio de 2025 en la Sala Fanny Mikey.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La instalación 'A la escucha' es la primera retrospectiva dedicada al universo sonoro y visual del colectivo, la cual cuenta con la dirección artística de Stephan Crasneanscki y Simone Merli, fundadores del colectivo, y la curaduría de Santiago Gardeazábal.

Contará además, con una instalación multicanal, piezas audiovisuales y archivos sonoros que se ha recopilado por más de 15 años de creación sonora interdisciplinaria, donde la escucha es entendida no como un acto pasivo, sino como una forma de estar en el mundo: presente, abierta, vulnerable, según explica el festival que además es coproducido con el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella (CNA).

Publicidad

¿De qué trata 'A la escucha'?

La instalación principal propone una experiencia corporal e inmersiva: el público entrará descalzo a una sala oscura y se recuesta sobre una gran plataforma acolchada de tejido negro. Es así, como la plataforma de siete metros por cuatro, vibra con las frecuencias de cada obra, permitiendo que el cuerpo escuche más allá del oído.

Además, sobre el espectador una pantalla suspendida proyecta luces, nieblas, colores o imágenes asociadas a las piezas trabajadas por diferentes artistas y revisitadas por el artista Pedro Maia, colaborador del colectivo. Esta instalación funcionará con una programación horaria para que la experiencia sea aún mejor.

Publicidad

'A la escucha' reúne exploraciones acústicas en territorios como el Amazonas colombiano, Japón, Marruecos, México, Etiopía, Ucrania y Sicilia. Igualmente, juntan las colaboraciones de voces como Patti Smith, Willem Dafoe, Nan Goldin, Natalia Lafourcade, Charlotte Gainsbourg, Philip Glass, Jim Jarmusch, Mulatu Astatke y Pierre Joris.

"Entre las piezas destacadas se encuentran Killer Road, una elegía en homenaje a Nico junto a Patti Smith; Lovotic, sobre deseo posthumano con Charlotte Gainsbourg y Willem Dafoe; Sons of the Wind, un poema sonoro sobre la diáspora gitana; Transmissions, acerca de migración y memoria en el Mediterráneo; Khandroma, grabada en los monasterios más altos del Himalaya. También se presentan obras como Death Must Die, Mummer Love, Angry God, Medea y Ulysses Syndrome. Destaca el estreno de una pieza grabada en colaboración con Natalia Lafourcade, Jim Jarmush y Willem Defoe llamada The Melting", asegura el comunicado del evento.

El recorrido por este evento consta de cinco ejes el viaje como método poético y acto político, los rituales de muerte y la voz espectral, los ecosistemas como entidades sonoras, el archivo como materia viva, la palabra como vibración y resonancia. La inmersión promete ser magnifica y también, dará la oportunidad de conocer la colección de libros de arte y vinilos de Soundwalk Collective.

CAMILA RAMOS

NOTICIAS CARACOL