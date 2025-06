Copadres: mejores amigos decidieron tener un hijo y causan polémica en redes

Thomas y Maia se han convertido en tendencia en los últimos días en redes sociales, luego de que revelaran que no son pareja, son mejores amigos y los padres de Noah, un bebé de ocho meses. Su revelación ha causado muchas dudas sobre su estilo de vida y un intenso debate sobre una posible nueva forma de familia.

Toda esta situación comenzó porque Thomas Dylans, un creador de contenido argentino y radicado en Madrid, hace 8 meses anunció con felicidad en sus perfiles la llegada al mundo de Noah, su hijo. Aunque sus seguidores lo felicitaron, también se generaron muchas preguntas, pues al hombre no se le conocía ninguna pareja y, además, siempre compartía contenido solo con el bebé.

"¿Eres papá soltero?"; "¿Quién es la madre?"; "¿Cómo tuviste a Noah tu solo?", fueron algunas de las preguntas más repetitivas en las redes del hombre. Tras causar bastante intriga, Dylans decidió revelar la verdad, junto a Maia, la madre de Noah. No son pareja, pero ambos decidieron ser padres.

¿Cómo ocurrió esto?

"Somos amigos y tuvimos un hijo", expresaron Maia y Thomas en un video en el que revelan que ambos son los padres de Noah, pero que ellos no tienen una relación amorosa. Según revelaron los 'copadres', se conocieron hace varios años en Argentina, cuando ambos estudiaban teatro, y desde entonces se volvieron mejores amigos inseparables. Tanto así que ambos decidieron radicarse en Españaen busca de nuevas oportunidades laborales.

Además de la pasión que los unía por el teatro y la actuación, los dos argentinos soñaban con convertirse en padres. Sin embargo, Thomas había tenido una relación amorosa en la que perdió un bebé y se había tornado tóxica. Mientras que Maia quería conformar una familia tradicional, pero no saba con el hombre que ella quisiera como esposo y padre de sus hijos.

Los mejores amigos llegaron a Cádiz, donde tenían esperanza de triunfar como actores, pero fueron víctimas de una estafa. Ambos siguieron su rumbo a Madrid, donde empezaron de cero. En medio de todo esto, se dieron cuenta que, aunque no eran una pareja amorosa tradicional, confiaban y cuidaban tanto el uno del otro, que eran ideales como padres. "Nosotros decidimos que sea así, nos llevamos bien. Creo que es una nueva alternativa. Vemos a muchas parejas tóxicas quedándose solo por un hijo o dividiéndose por un hijo", explicaron.

Agregaron también que no fue una decisión de un día para otro y que ambos empezaron a prepararse para convertirse en padres. Para ello, dejaron ambos de tomar bebidas alcohólicas hace varios años y se alejaron de círculos de personas no adecuadas para ellos. Ser amigos les permitió enfocarse en cómo querían ser mamá y papá, sin las complicaciones que podría traer también ser novio y novia.

En diálogo con el medio TN Thomas, de 27 años, resaltó que "muchas veces una etiqueta te sugestiona de ser de una manera u otra, pero cuando sos libre es mil veces mejor. Lo mismo pensé cuando decidí ser padre". Por su parte, Maia, de 21, reconoció que "disfruto la copaternidad con Tom tal cual como es, porque nos acompañamos sin las peleas ni reproches que puede tener una pareja".

¿Cómo es su estilo de vida?

Ante las muchas preguntas que ha generado su historia, los 'copadres' han decidido revelar algunos detalles de su día a día y guardarse algunos otros datos para su privacidad. Sobre el nacimiento de Noah, tan solo han señalado que lo tuvieron de forma natural.

Thomas y Maia viven en la misma casa, cada uno en una habitación diferente y se dividen las tareas y cuidado de Noah. "Tenemos nuestra vida muy individual cada uno. Y Noah aporta mucho a eso, porque es muy compañero y siempre se porta muy bien", manifestó el padre. Por ahora así es su vida, pero no descartan que esto pueda cambiar en el futuro, si alguno encuentra una pareja para una relación amorosa.

Actualmente ambos están solteros y aseguraron que no tienen ningún afán por encontrar una pareja. "Los dos tenemos muy en claro que nuestro hijo no va a conocer a nadie que sea parte de algo pasajero. La comunicación va a estar por sobre todo", sentenció Maia, señalando que a futuro le explicaran todo a su hijo para que no haya confusiones.

