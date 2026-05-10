Uribe le dijo a Westcol lo que valora y lo que no le gusta de Bukele, presidente de El Salvador

El streamer Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, tuvo una transmisión en vivo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del partido Centro Democrático y uno de los protagonistas de la política nacional de las últimas décadas. El exmandatario y el creador de contenido hablaron sobre varios temas en la residencia de este primero en la finca El Ubérrimo.



En un momento dado, Westcol le preguntó a Uribe sobre lo que pensaba de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. El exmandatario explicó lo que le gusta y lo que no sobre el presidente salvadoreño, felicitándolo en parte, pero también haciendo críticas. "Ese proceso de paz de El Salvador, que lo afamaron tanto no sirvió. 30 años hablando de la paz y la paz y la paz, y llegó a tener más de 100 asesinatos por cada 100.000 personas al año. El país más violento del mundo", dice Uribe.



El expresidente colombiano asegura que cuando Bukele llega al poder "dice: 'Ah, que lo que necesitamos es seguridad'. Y ha convertido en un país pacífico, sí, eso todo el mundo lo tiene que agradecer. Ahora hay unas organizaciones de derechos humanos imparciales, las respeto; otras muy politiqueras". Uribe mencionó los señalamientos que hay en su contra sobre su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) ocurridas durante sus dos gobiernos entre 2002 y 2010. "Hay unas organizaciones de derechos humanos muy politiqueras; los derechos humanos de Iván Cepeda son una apariencia y Bukele le tiene que poner cuidado a eso", agregó.

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Uribe dijo que no le gusta el famoso Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), instaurado por Bukele. "Vi una cárcel de personas en cuclillas... esa no me gusta. Pero vi otra agrícola enseñándoles trabajos agrícolas", dijo el expresidente, mientras que el streamer le indicó que se trataba de la misma cárcel. "La primera faceta no me gustó, la segunda me gustó mucho. Yo no hice cárceles agrícolas, es una falla mía", comentó el exmandatario.