Anamar, eliminada del Desafío XX, habla sobre su amor con Renzo y el desempleo

Anamar, la desafiante del equipo Omega, se convirtió en la nueva eliminada del Desafío XX luego de enfrentarse a Mapi, Darlyn y Gaspar en el Box Negro en un desafío a muerte. Dentro de la competencia no solo dejó su empeño y fuerza, también un amor con incógnita hacia el futuro.

>> También puede leer: ¿Nueva pareja en el Desafío XX? Dos integrantes de Alpha se besaron en la piscina

Tras su salida de la Ciudad de las cajas, la participante paisa asegura que su salida la tomó por sorpresa. "La verdad son muchos sentimientos encontrados, no me lo esperaba, no me imaginé que me iba a ir", reconoce con tristeza tras haber sido la última en el desafío que más que fuerza involucró equilibrio, agilidad y suerte.

Anamar se suma a la lista de eliminados del Desafío XX como una de las mujeres poderosas que se caracterizó en esta temporada por su entrega y carisma. La paisa ingresó al equipo Alpha, pero fue trasladada a Gamma -equipo del que tuvo que bajar la bandera al perder en la prueba de capitanas-, después de esto quedó en el equipo Omega.

Publicidad

"Cuando uno sale a la pista, uno sale a darla toda, uno siempre sale con mente ganadora como yo, a darla toda. Pero hay cosas que a uno se le salen de las manos", detalla y agrega que las lecciones aprendidas son varias. "La debilidad sube un poquito con la inseguridad, el miedo con el que salía a las pistas, salía superinsegura, pero intenté vencerla".

Para ingresar al Desafío y cumplir su sueño, Anamar renunció a su trabajo anterior, lo que la pone ahora en un ambiente de incertidumbre tras su salida. "Nada, pues confiar en el plan de Dios, en su plan todo es perfecto. Buscar oportunidades y seguir logrando sueños".

Publicidad

¿Qué pasará con Anamar y Renzo tras la salida de ella del Desafío?

Anamar y Renzo, del equipo Omega, entablaron una relación amorosa a lo largo de la competencia, iniciando cuando estaban en equipos diferentes y que se fortaleció cuando quedaron en la misma casa. La mujer de 24 años señala entre risas que su romance "estaba en proceso" y que van "a esperar qué pasa".

Sobre el participante que la cautivó, la desafiante dice que "Renzo fue también un gran apoyo".

"Siempre estuvo ahí diciéndome que era muy buena, eso ayuda mucho", apuntó.

>> Lea también: Campanita confesó que fue modelo webcam y hasta ayudante de obra: ¿qué otros empleos tuvo?