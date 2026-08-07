Los compromisos de ministros de Abelardo de la Espriella antes de la posesión presidencial

Los ministros designados de Trabajo, Transporte, Ambiente y Vivienda se pronunciaron previo la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se llevará a cabo este viernes, 7 de agosto, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Siga aquí todos los detalles de la ceremonia EN VIVO.

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Una de las primeras en publicar en redes sociales detalles de los compromisos que asumirá fue Natalia López, designada ministra de Trabajo. Aseguró que este es un día que quedara “para siempre en la historia de un país” y agregó que asumirá su cargo con el compromiso de “trabajar por quienes madrugan, producen, emprenden y, con su esfuerzo diario, construyen el país”.

Hay días que quedan para siempre en la historia de un país. Hoy es uno de ellos.



Este 7 de agosto, desde Cali, con la guía de Dios, bajo la Constitución y el liderazgo del presidente @ABDELAESPRIELLA , comienza una nueva etapa para Colombia.



Como monteriana, me llena de orgullo… — Natalia Lopez F (@nlopezfuentes) August 7, 2026

También se pronunció Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla y designada ministra de Transporte, quien destacó que regresará así al servicio público con la misión de “trabajar sin descanso para construir la #PatriaMilagro y devolverles a los colombianos la esperanza en el futuro”.



Hoy vuelvo al servicio público con una misión clara: trabajar sin descanso para construir la #PatriaMilagro y devolverles a los colombianos la esperanza en el futuro. 🇨🇴



Pondré mi experiencia, mi vocación de servicio y mi corazón para que el transporte y la infraestructura… pic.twitter.com/u9kLD1kQ5f — Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) August 7, 2026

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“Pondré mi experiencia, mi vocación de servicio y mi corazón para que el transporte y la infraestructura vuelvan a ser motores de progreso y oportunidades”, enfatizó Noguera.

A su vez, el designado ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que “hoy inicia una nueva era para Colombia”.

Llegó el día más esperado, el más anhelado y más luchado.



Hoy inicia la Patria Milagro, esa que va a transformar la realidad de todos los colombianos. pic.twitter.com/wsIJNIqd7F — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) August 7, 2026

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Otro de los que se pronunció a través de redes sociales antes de la posesión de Abelardo de la Espriella fue Fabio Arjona, quien asumirá como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible: “El compromiso de la #PatriaMilagro será trabajar con información técnica, fortalecer los sistemas de monitoreo y respuesta temprana, recuperar la capacidad de control en los territorios”.