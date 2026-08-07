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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Los compromisos de ministros de Abelardo de la Espriella antes de la posesión presidencial

Los compromisos de ministros de Abelardo de la Espriella antes de la posesión presidencial

Horas antes de que el presidente electo asuma su cargo en Cali, los ministros designados se pronunciaron en redes sociales. ¿A qué le apuntará cada cartera?

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Los ministros designados de Trabajo, Transporte, Ambiente y Vivienda se pronunciaron previo la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se llevará a cabo este viernes, 7 de agosto, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Siga aquí todos los detalles de la ceremonia EN VIVO.

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Una de las primeras en publicar en redes sociales detalles de los compromisos que asumirá fue Natalia López, designada ministra de Trabajo. Aseguró que este es un día que quedara “para siempre en la historia de un país” y agregó que asumirá su cargo con el compromiso de “trabajar por quienes madrugan, producen, emprenden y, con su esfuerzo diario, construyen el país”.

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También se pronunció Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla y designada ministra de Transporte, quien destacó que regresará así al servicio público con la misión de “trabajar sin descanso para construir la #PatriaMilagro y devolverles a los colombianos la esperanza en el futuro”.

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“Pondré mi experiencia, mi vocación de servicio y mi corazón para que el transporte y la infraestructura vuelvan a ser motores de progreso y oportunidades”, enfatizó Noguera.

A su vez, el designado ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que “hoy inicia una nueva era para Colombia”.

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Otro de los que se pronunció a través de redes sociales antes de la posesión de Abelardo de la Espriella fue Fabio Arjona, quien asumirá como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible: “El compromiso de la #PatriaMilagro será trabajar con información técnica, fortalecer los sistemas de monitoreo y respuesta temprana, recuperar la capacidad de control en los territorios”.

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