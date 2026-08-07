Los mensajes de expresidente Uribe y Santos sobre la llegada de Abelardo de la Espriella al poder

Colombia vive este viernes un cambio de Gobierno en el que Gustavo Petro, primer presidente de izquierda del país, cederá la jefatura de Estado a Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo para el periodo 2026-2030 en una inusual ceremonia en la ciudad de Cali. La ceremonia de investidura, a la que asistirán el rey Felipe VI de España y al menos ocho presidentes latinoamericanos, marca también una ruptura con las formas y la tradición porque se celebrará en la Arena USC, auditorio de la Universidad Santiago de Cali, en vez de en el Salón Elíptico del Capitolio, sede del Legislativo, o en la adyacente Plaza de Bolívar de Bogotá. En ese contexto, se han conocido los mensajes de algunos exmandatarios, quienes se han referido al cambio de Gobierno y lo que viene para el país para los próximos cuatro años. Tanto Álvaro Uribe Vélez como Juan Manuel Santos se pronunciaron.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Pido a Dios que en estos años que comienzan con el gobierno del presidente Abelardo de La Espriella primen la tranquilidad y la felicidad para todos los colombianos", escribió en sus redes sociales el expresidente Álvaro Uribe, quien agregó que "necesitamos que el nuevo gobierno tenga muchos éxitos y deseamos que el ejercicio de oposición sea con argumentos. Que la violencia esté ausente". Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos escribió: "Colombia ha demostrado una vez más la fortaleza de su democracia y sus instituciones. Comienza una nueva etapa y la responsabilidad de gobernar para todos. Que los próximos cuatro años sean de unidad, humildad, respeto por la Constitución y progreso con equidad".

De la Espriella, abogado de 48 años recién cumplidos, quería en un principio que su investidura se hiciera en una guarnición militar de Popayán, capital del departamento del Cauca, y que ha sufrido más que otros la violencia del conflicto armado, para homenajear a los militares, a quienes llama "los verdaderos héroes de la patria". Sin embargo, esa posibilidad fue descartada hace diez días por el riesgo de una erupción del cercano volcán Puracé, actualmente en alerta naranja.



"Por primera vez desde la creación de la República, un presidente constitucional tomará posesión de su cargo en una ciudad distinta a Bogotá, reafirmando el compromiso del nuevo Gobierno con la descentralización y el fortalecimiento de las regiones", señaló en un comunicado el equipo encargado de la ceremonia. Según esta información, al acto, que no tendrá pompa, asistirán "diez jefes de Estado, dos vicepresidentes, 15 ministros de Relaciones Exteriores, así como altas autoridades nacionales e invitados especiales de la comunidad internacional", incluido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.



El rey Felipe VI de España, que llegó la mañana de este viernes a Cali, encabeza la lista de dignatarios internacionales en la que también figuran los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura, entre otras autoridades.

Publicidad

Las peculiaridades de esta transmisión de mando no acaban ahí, porque Petro, el presidente saliente, que no reconoce la elección de De la Espriella alegando un supuesto fraude electoral, no dio anoche el tradicional mensaje de despedida al país, como sí lo hicieron sus antecesores. El presidente saliente y el entrante nunca se reunieron para hablar de la transferencia del poder, lo que ha dificultado el cambio de Gobierno, y De la Espriella ya anunció que no pisará la Casa de Nariño, que convertirá en un museo, porque gobernará desde las regiones, principalmente en Barranquilla, Cali y Medellín.

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE