Bebés cambiados al nacer: madres lloran al entregar a sus hijos tras seis años de error de hospital

Cuando adelantaba una solicitud de demanda por alimentos contra el padre de su hijo, Ruth Cieza tuvo que realizarse una prueba de ADN para continuar con ese proceso. Al recibir los resultados, los médicos le informaron que ni su expareja ni ella eran los papás biológicos del niño que criaban.

Ese momento, en el año 2022, fue de impacto para los padres del niño y no hallaban respuestas sobre lo que estaba ocurriendo, por lo que llevaron a la justicia el extraño caso, pues sospechaban que, en un hospital de Jaén, en Cajamarca, Perú , habrían cometido un error.

Tras investigaciones adelantadas por la justicia peruana, a varias madres que dieron a luz durante los mismos días que Cieza les fue realizada las pruebas de ADN para confirmar que el hijo que criaban sí era el de ellos.

La noche del nacimiento del bebé y la negligencia médica en cuestión fue el 24 de diciembre del 2018 y cuatro años después fue que empezó la batalla legal para conocer cómo fue el cambio de su hijo.

El poder judicial peruano señaló en un comunicado el pasado jueves 17 de marzo del 2025 que el juzgado de Jaén requirió al hospital a realizar una terapia grupal psicológica a las madres y a los niños para el intercambio de los niños.



¿Qué dijeron las madres de los niños?

"Me estoy adaptando a mi niño que nació de mí, al que me lo han traído, y, al mismo tiempo extraño a mi hijito, que se fue al campo a vivir con su verdadera mamá. No puedo sacarme de la cabeza el recuerdo de mi hijito que se fue", manifestó Ruth Cieza, la madre de uno de los menores, a medios de comunicación.

Este drama también es compartido por la mamá del otro bebé, María Chilcón, quien entró en una crisis nerviosa al momento de intercambiar a los niños el pasado miércoles.

Incluso, medios de comunicación peruanos grabaron cuando esta madre se desmayó antes de partir a su pueblo Chirinos y entregar al niño que había criado como suyo.

“No sé qué hacer, Dios mío, quiero que me ayuden. Uno no quiere irse y el otro no quiere quedarse", dijo esta madre.

Las madres también aprovecharon para culpar al hospital por estos dolorosos momentos. “Todo el dolor que estamos pasando es por el hospital y las enfermeras”, añadieron.

Incluso, Chilcón recordó que en el 2018 le dijo a una enfermera que el niño que le había entregado no era el de ella. “Yo le dije a una enfermera: 'No es mi hijo, no es mi hijo'. Y ella me dijo: 'Señora, usted está loca'. Yo nunca me voy a olvidar lo que me dijo una enfermera".

En lo que coinciden estas madres es que extrañarán a los niños que han criado en estos más de 6 años: "Yo me he acostumbrado a él y ahora para que se vaya no es fácil".

