En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
AUMENTO UPC
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Beéle y Ozuna, en la primera portada de Billboard Colombia: así nació Stendhal, su álbum conjunto

Beéle y Ozuna, en la primera portada de Billboard Colombia: así nació Stendhal, su álbum conjunto

El barranquillero Beéle y el cantante puertorriqueño Ozuna protagonizan la primera portada de Billboard Colombia, en medio del lanzamiento de Stendhal, su álbum conjunto, un proyecto que nació sin planes previos y que hoy marca un nuevo cruce creativo entre Colombia y Puerto Rico.

Por: MARLON GUTIÉRREZ
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Beéle y Ozuna.
Beéle y Ozuna.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad