Beéle y Ozuna, en la primera portada de Billboard Colombia: así nació Stendhal, su álbum conjunto

Billboard presentó oficialmente su edición Colombia y lo hizo con una portada protagonizada por Beéle y Ozuna, dos artistas de trayectorias distintas que coincidieron en un proyecto conjunto titulado Stendhal. El álbum surgió a partir de un viaje a Ibiza y de una conexión creativa que, según ambos artistas, se dio sin una estrategia previa ni una planificación comercial. El lanzamiento oficial de la portada se realizó en Bogotá, donde Beéle y Ozuna conversaron con Noticias Caracol sobre el origen del álbum, el significado de esta portada, la dinámica de trabajo entre ambos y la posibilidad de llevar el proyecto a los escenarios.

Colombia y Puerto Rico se unen. Primera portada de Billboard Colombia y ustedes dos son las figuras que la encabezan...

Beéle: Bueno, en verdad para nosotros es una loquera porque tampoco esperábamos que nos viéramos tan bonitos, hermano. Qué cule foto. No parezco yo, parece la IA.

Ozuna: Cuando me pidan una foto, esa es la que voy a enviar.



¿Quién se vio más cachetón ese día en esa foto?

Beéle: Yo, yo, yo. Tú sabes, tú sabes. Pero no, la vaina fue que la vida me sonrió ese día, amanecí medio flaquito.



Canción favorita de todo el álbum...

Ozuna: Volcán, full. “Te tengo una cita en el volcán”.

Ozuna: La mía es “Se ve”.



Cuando ustedes ven esto, porque son la primera portada de Billboard Colombia, ¿qué piensan?

Ozuna: Pues mira, algo especial. Yo creo que aprendí algo hoy y me lo voy a llevar: las primeras no se olvidan. Yo creo que las demás sí, pero estas no.

Beéle: Las primeras veces siempre son especiales. Son las que te hacen recordar todas las veces seguidas que tú puedes seguir queriendo volver a ese primer momento. Yo creo que siendo la primera vez para nosotros en una portada tan importante, no solo para nuestra carrera, sino para todo lo que hicimos de corazón, nos motiva a seguir pensando que el día de mañana no hay que esperarlo, hay que sentir todo lo que la vida regala y ser agradecido con el Dios supremo que nos permite hacer todo.



Yo les digo algo: este es el junte más poderoso de toda la historia.

Ozuna: Gracias, gracias. En verdad esto es arte. Esto no es un junte que hicimos por números o por competir. Creo que conocí una persona muy especial. Creo que se llevó la mejor parte de mí, yo me llevé la mejor parte de él y, como me enseñó, no hay plan, seguimos disfrutando.



¿Del alma sale todo?

Ozuna: Claro, es de corazón. Todo esto es de corazón.

Beéle: Mira, borojó auditivo para que sepa.



¿Vamos a ver una gira de ustedes dos?

Beéle: Ah, no sé. Lo importante es que no sabemos qué vamos a hacer el otro año. Lo importante es mamar buñuelo, pernil, celebrar con la familia. No acordarse de nada el primero, el 25, ese poco de vainas. Y escuchen Stendhal, hermano, no se olviden.



