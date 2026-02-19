¿Therians en Bogotá? Graban a jóvenes imitando a animales cerca de la Cinemática Distrital

Esta semana, las redes sociales en Colombia registraron un aumento inusual de contenido relacionado con un fenómeno poco conocido por el público general: los therians. Todo comenzó cuando circularon varios videos grabados en Bogotá, especialmente en el sector cercano a la Cinemática Distrital, donde tres personas fueron vistas desplazándose en cuatro patas, con máscaras y adoptando movimientos asociados a animales. Las publicaciones se propagaron rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, generando debates, reacciones y preguntas sobre la presencia de esta subcultura en la capital.

¿Hay therians en Bogotá?

El primer registro ampliamente difundido mostraba a tres individuos no identificados agachados, con gestos sincronizados que imitaban comportamientos de cuadrúpedos. Las imágenes, tomadas en vía pública, llamaron la atención por el nivel de detalle en los movimientos y la interacción entre los participantes, lo que llevó a usuarios y medios digitales a identificarlos como “therians”. Hasta ese momento, en Bogotá no se habían reportado apariciones públicas de este tipo de expresión identitaria, lo que aumentó la curiosidad y alimentó especulaciones.

Aunque algunos afirman que sí se trata de therians, hay otras versiones que apuntan a que las tres personas solo son actores que estarían utilizando la tendencia para promocionar una obra de teatro. Hasta el momento, solo se trata de especulaciones, lo cierto es que esta grabación sigue dando de qué hablar.



Todos sabíamos que la primera ciudad a la que llegarían los therians era Bogotá.pic.twitter.com/UAG1HMBd9m — ÉPICOS (@EpicosTweets) February 18, 2026

¿Qué es un therian?

La palabra therian proviene del concepto therianthropy, utilizado en comunidades de internet para describir a personas que se identifican espiritual o psicológicamente con un animal no humano. La identificación no implica una transformación física ni creencias relacionadas con metamorfosis, sino una vivencia interna de identidad. Muchas personas que se consideran therians expresan esta conexión mediante movimientos corporales, sonidos o accesorios como colas y máscaras, según reportes de distintos medios.

La subcultura ha circulado durante años en comunidades virtuales. Plataformas como TikTok, Instagram y YouTube han permitido que se fortalezcan redes de jóvenes que comparten experiencias y codifican un lenguaje propio. La expansión del fenómeno obedece a procesos culturales derivados de dinámicas juveniles en internet, similares a la formación de antiguas tribus urbanas que se extendieron a espacios públicos después de consolidarse en entornos digitales.

La psicóloga y directora del Centro Terapéutico Integral en Argentina, Débora Pedace, explicó en Noticias Caracol que las redes sociales son las que amplificaron este fenómeno que antes tenían menor visibilidad. "Hay muchas personas que usan las redes sociales como espejo. Muchos adolescentes ven las redes sociales y quieren o anhelan esa realidad, que en definitiva termina siendo ficticia. Es importante entender que el cerebro del adolescente no está desarrollado; por eso, si un adolescente mira algo en redes sociales y ve la felicidad que tienen, cree que él puede alcanzar esa felicidad también haciendo lo mismo".

Agregó: "Creo que la base de todo esto que está pasando a nivel social y en tantos países, cómo se va maximizando a través de las redes sociales, tiene que ver con un problema identitario, con jóvenes, adolescentes que necesitan pertenecer, que necesitan identificarse con algo. Puede ser para evadir una realidad que les duele o una realidad que les es nociva".

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL