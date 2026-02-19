Precio del dólar hoy 19 de febrero de 2026 en Colombia: cómo está la TRM este jueves

El precio del dólar en Colombia para hoy, jueves 19 de febrero de 2026, está fijado en $3.669,21 por dólar, según la TRM publicada para el día. El dato representa un aumento de $4,95, equivalente a 0,14 %, frente al valor del miércoles 18 de febrero, cuando la TRM se ubicó en $3.664,26.

El precio de hoy confirma que la semana mantiene una tendencia con movimientos leves. Desde el lunes, la TRM acumula un incremento de $16,32, que corresponde a 0,45% en los primeros días de la semana. En lo corrido de febrero, la TRM muestra una pérdida acumulada de $1,26, equivalente a -0,03 %, al comparar el nivel actual con el valor vigente al inicio del mes. El resultado indica un comportamiento estable sin variaciones amplias durante el período.



Al revisar el movimiento reciente, la variación de los últimos 30 días presenta una reducción de $30,84, equivalente a -0,83%, lo que confirma un ajuste sostenido dentro del mercado cambiario local durante este lapso. Respecto al año 2026, la evolución acumulada señala una reducción de $87,87, equivalente a -2,34 %, frente al valor registrado el primer día hábil del año, cuando la TRM se ubicó en $3.757,08. La serie histórica disponible para este año registra que el mínimo se presentó en $3.622,00 el 4 de febrero y el máximo en $3.790,77 el 5 de enero.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.600 $3.700 Medellín $3.470 $3.620 Cali $3.580 $3.700 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.600 $3.640 Pereira $3.730 $3.800

EE. UU. prevé que ventas de crudo venezolano superarán los 10.000 millones de dólares anuales

El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, estimó este martes que las ventas de crudo venezolano gestionadas por Washington podrían superar los 10.000 millones de dólares anuales, ingresos que ayudarían a "reconstruir" el país suramericano tras la salida del poder del depuesto presidente Nicolás Maduro. "Hasta ahora hemos vendido alrededor de 1.000 millones de dólares en petróleo. Recientemente hemos firmado acuerdos para vender otros 5.000 millones de dólares en los próximos meses. Así que estamos hablando de bastante más de 10.000 millones de dólares al año", dijo Wright a Fox News.



Según el secretario, que se reunió en Caracas la semana pasada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para impulsar un "histórico" pacto energético, este "volumen de ingresos enorme" se destinará a "empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo".

El acuerdo entre el Gobierno de Rodríguez y Washington para comercializar hidrocarburo venezolano también aportará "un tipo específico de crudo para el que se construyeron las refinerías estadounidenses en la década de 1970" y "ayudará a la producción de asfalto en EE.UU., abaratando la construcción de carreteras", dijo Wright.

"Es una ganancia para todos y la transformación de un país sin ningún soldado estadounidense sobre el terreno y sin un solo dólar del contribuyente estadounidense. Es una diplomacia (del presidente estadounidense Donald) Trump completamente fuera de lo convencional, que marca un antes y un después", insistió.

Después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, por fuerzas estadounidenses, el presidente Trump pidió "acceso total" a los recursos petroleros venezolanos, mientras que Wright aseguró que Washington controlará la venta del crudo del país suramericano por un tiempo "indefinido".

Al concluir su encuentro con la exvicepresidenta de Maduro, a la que Trump ha dado un voto de confianza para ser su interlocutora y gobernar el país, el secretario de Energía calificó de "increíble" la cooperación entre EE. UU. y el Gobierno de Rodríguez. Sin embargo, Wright recordó que Washington mantiene un instrumento de presión sobre Caracas al controlar la industria petrolera venezolana, su mayor fuente de ingresos.

