Cuarta temporada de Bridgerton: detalles que debe saber de la serie antes de la nueva entrega

La cuarta temporada de Bridgerton, la serie que sigue la vida de ocho hermanos en la Inglaterra del período de la Regencia (1795-1837) y que se estrena la semana próxima, tiene un tono "oscuro y melancólico" y va más allá del romance de la alta sociedad británica para profundizar en las complejidades de sus principales personajes y las relaciones entre ellos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Así lo manifestaron las actrices Katie Leung (lady Araminta Gun), Golda Rosheuvel (reina Carlota) y Adjoa Andoh (lady Agatha Danbury) en una entrevista con motivo del lanzamiento de la nueva temporada de la popular serie de la plataforma Netflix. El programa sigue los amoríos y dramas de los ocho hermanos Bridgerton, hijos de la vizcondesa Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).



Benedict Bridgerton es el centro de la cuarta temporada

La serie, basada en el libro de Julia Quinn, tiene la particularidad de centrarse en un hermano en cada temporada. En la cuarta le tocará a Benedict Bridgerton, quien conocerá en un baile de disfraces a Sophie Beckett (Yerin Ha), hija ilegítima del conde de Penwood. Tras la muerte de su padre, la cruel madrastra de Sophie -lady Araminta, viuda de Penwood- la relega al papel de criada en su propia casa.



Como si fuera el cuento de Cenicienta, Benedict conoce a Sophie en el baile y se enamora de ella, sin saber su identidad porque la chica se marcha cuando el reloj marca las doce de la noche, dejando atrás un guante blanco -en vez del zapato blanco del popular cuento-. Esta temporada será más que una simple continuación de la opulencia y el romance de la Regencia, ya que tiene "un tono más oscuro y melancólico", matices que "la diferenciaran de sus predecesoras", explicó Katie Leung.



Lo mismo expresaron Rosheuvel y Andoh, quienes subrayaron que la serie está cargada de "intriga" y tiene una mirada más amplia a los hogares y las amistades de la Regencia. "No se trata solo de los amantes. Obtienes una visión más amplia de los hogares, del mundo de la época, del mundo laboral, del mundo de la amistad", dijo Rosheuvel.

Publicidad

Para Leung, el ambiente que rodea la trama es "atrevido" debido a un cambio en la dinámica de quienes trabajan para la alta sociedad. Sobre el personaje que interpreta, Leung pidió empatía para con él ya que la clara crueldad hacia Sophie es, en realidad, "una coraza nacida de la desesperación."

Viuda y con dos hijas a su cargo, sin un heredero varón que asegure el patrimonio, lady Araminta se encuentra en un estado de "supervivencia", ya que su obsesión es casar a sus hijas. "No lo hace por maldad, sino que es un acto de amor y protección para asegurar la estabilidad financiera de su familia en una sociedad implacable con las mujeres sin sustento masculino.", explicó. "Hay mucho en juego, pero tiene buenas intenciones", dijo la actriz, que espera que la audiencia, al comprender la presión que afronta, sienta una mayor empatía hacia Araminta.

Publicidad

Lea: ¿Cuándo se estrena la segunda parte de la serie Cien años de soledad de Netflix?

Otros dos personajes centrales son los de la reina Carlota y lady Danbury, que forman una amistad de décadas que comenzó cuando ambas eran jóvenes, forjada a través de la política de la corte. En la cuarta temporada, la amistad entre estos personajes es crucial, explicó Rosheuvel, ya que la reina afronta dificultades emocionales y siente que su mejor amiga la está lastimando al querer marcharse, por lo que juega "la carta de la autoridad por primera vez".

"Debido a dificultades emocionales, tiene que jugar esa carta o siente que tiene que jugarla: la carta del poder. Y creo que definitivamente es la primera vez que se juega esa carta con estos personajes. Es realmente interesante", agregó Rosheuvel.

Una de las particularidades de la serie es la presencia de mujeres asiáticas y de origen africano. Esta diversidad racial en el reparto es una decisión de los creadores (Shonda Rhimes y Chris Van Dusen) para reflejar la sociedad actual y no una representación históricamente exacta de la Inglaterra de la Regencia. En ese sentido, Leung destacó el valor de compartir el espacio con otras mujeres asiáticas en esta producción.

Publicidad

La actriz elogió el compromiso real con la inclusión y la diversidad, no solo en el reparto, sino también en el equipo creativo, dando oportunidades a nuevos directores y talentos emergentes en cada bloque de rodaje. "Podemos contar historias de una manera nueva y diferente, y que podemos aportar alegría, intriga y emoción, y hay muchísimo cariño de nosotros hacia la audiencia y de la audiencia hacia nosotros.", dijo, por su parte, Andoh.