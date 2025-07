Las pistas detrás de muerte de familia bogotana en San Andrés: las revelaciones en la habitación 404

Una serie de interrogantes rodean la trágica muerte de una familia bogotana en San Andrés Islas. Viviana Andrea Canro, su compañero Tito Nelson Martínez y el hijo de ambos, Kevin Mathías, de tan solo cuatro años, fueron hallados sin vida en una habitación de hotel el pasado 11 de julio. Aunque se presume que las causas podrían estar relacionadas con una intoxicación, los familiares han entregado audios, mensajes y declaraciones que dan cuenta de días marcados por el malestar físico, quejas por las condiciones del hospedaje y un persistente olor en la habitación.

Estas son las cinco pistas principales que marcan el rumbo de una investigación que aún no arroja resultados concluyentes.



1. El hallazgo: la tragedia descubierta por el abuelo

La última persona que los vio con vida fue también quien encontró sus cuerpos. Se trata de Orlando Canro, padre de Viviana, quien narró que esa mañana decidió llevar café a la habitación, como su hija lo había hecho el día anterior. Al no recibir respuesta tras varios intentos de golpear la puerta y llamar por teléfono, acudió a la recepción del hotel. Eran alrededor de las 7:30 a. m. y ese viernes se cumplía el tercer día de estadía en la isla después de su llegada el miércoles 9 de julio.

“Llegué a la habitación de ellos, golpeé varias veces y no me abrieron. Entonces los llamé por teléfono y tampoco contestaron. Ya me preocupé”, relató. Tras insistir, el personal accedió a enviar a una empleada de limpieza para que abriera la puerta. Él entró primero y fue entonces cuando encontró a su hija desnuda sobre el suelo. “Entré y vi el hallazgo de mi hija en el piso, totalmente desnudita. Corrí, le puse una cobijita y comencé a entrar en pánico porque mi esposa venía detrás mío. Entró en pánico al ver a nuestra hija, y miró hacia la cama y estaba mi nietecito con el papá acostaditos. Esa es la extrañeza que yo quiero que salga a flote”.

El coronel James Totena Girón, comandante de Policía en San Andrés, informó que fue el hotel quien contactó inicialmente a las autoridades. “Cuando llegan a este establecimiento de hospedaje se encuentran con esta lamentable escena \[…]. Se procede a hacer el cierre de esta habitación y hacer las coordinaciones con nuestro personal de policía judicial y el CTI”, afirmó. Además, aseguró que no se observaron señales de violencia ni indicios de intervención de terceros: "Se evidencia en primera instancia que no hay interferencia de terceros ni situaciones que evidencien violencia por parte o en los cuerpos de las personas".



2. La confusión por el hotel: ¿dónde ocurrieron realmente los hechos?

Una de las primeras dudas surgió en torno al lugar exacto del suceso. Mientras los primeros reportes indicaban que ocurrió en el Hotel Portobelo Convention, la familia insiste en que la estadía de las víctimas fue en el Hotel Toné 2, frente a la playa Bahía Sardina.

“Ellos estaban ubicados en el hotel Toné, en el Toné 2, cosa que tampoco entiendo por qué el Hotel Portovelo ha sacado un comunicado supuestamente que allá fueron los hechos, donde allá no pasó absolutamente nada. En el Portobelo están ahorita mis abuelos quedándose porque no pudieron quedarse nuevamente en el hotel Toné, donde realmente pasaron los hechos”, explicó Mayerli Andrea, hija de Viviana. Aclaró que toda la familia llegó junta y se alojaron en diferentes pisos del mismo hotel, pero que tras lo ocurrido, los abuelos fueron trasladados al segundo hospedaje que se ubicaría a pocos metros

Orlando Canro también respaldó esta versión en entrevista Noticias Caracol e indicó: “Antes estaba en el Toné. Allá es donde sucedieron los hechos. Allá no quise quedarme más, entonces me dieron unos cuartos acá en el Portobelo de Las Américas”. Noticias Caracol investigó y logró determinar que ambos hoteles hacen parte de la cadena colombiana On Vacation, cuya red de ofertas se da a conocer en su página web oficial

Por su parte, el Hotel Portobelo Convention emitió una aclaración sobre las reservas. Según la administración, en su sistema figuran dos reservas hechas por la misma persona, Viviana, en distintos momentos: una para los abuelos, realizada en marzo de 2025 en el Hotel Toné II, y otra en octubre de 2024, para los otros miembros de la familia, en el Portobelo Convention.

Puntualizaron que, aunque los edificios son vecinos, se trata de establecimientos distintos, con registros turísticos diferentes.



3. Mal olor y condiciones precarias en la habitación

Otro punto recurrente en los testimonios es el fuerte olor que se percibía en la habitación desde el primer día. Viviana, la víctima, lo expresó con incomodidad en audios que envió a su hija. “Ese hotel está re re re mojoso. Pero tú vieras lo mojoso que está, huele hartísimo, hartísimo. No tienen papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas. Uy, no, me dio pena. Me sentí mal. Me sentí mal con mis papás”, se escucha decir en uno de los mensajes.

Mayerli también compartió que su madre le dijo: “Todo ha cambiado tanto, los cuartos están sucios, no les hacen aseo \[…] está feo, huele feo”.

En diálogo con el canal, el padre confirmó la percepción del mal olor desde el minuto uno: “Yo bajé a decirle a ella: ‘Mamita, qué horrible esa habitación, está muy cochina, sucia, sin toalla, sin papel higiénico, sin nada’”. Y agregó: 'Uy, papito, a mí no me gustó este hotel, esa pieza huele a feo’. Yo no sé, tenía un olor como a maluco, como moho”, agregó el abuelo, quien considera que, aunque al principio intentaron ignorarlo, ese detalle podría ser clave para entender lo que pasó..

Canro relató además que un miembro del personal del hotel entró brevemente a la habitación, pero no soportó el hedor y tuvo que salir. Incluso uno de los investigadores, tras el hallazgo, le comentó que “ahí había algo, porque igualmente yo cuando fui a entrar no pude por el olor tan tenaz que tenía esa habitación”.

Viviana habría solicitado cambiarse de habitación por esas condiciones. Su hija aseguró que el 10 de julio fue a recepción para pedir el traslado por suciedad y olor desagradable, pero nunca se concretó. El padre de la víctima señaló que, tras el aviso, la administración del hospedaje le dijo que "iba a hacer todo lo posible", sin embargo, "que todo estaba lleno, que no habían más habitaciones". "Tocó seguir ahí", dijo.

El hotel, por su parte, explicó que sí se registró en su historial una solicitud hecha por la huésped para cambiar de habitación debido a problemas de humedad. Sin embargo, aclararon que esta petición no pudo ser atendida de forma inmediata por la alta ocupación que tenía el establecimiento en ese momento.



4. El deterioro de salud del menor: síntomas desde el inicio

El cuarto punto clave fue el estado de salud del menor de edad. Kevin Mathías, de 4 años, presentó síntomas desde el primer día en el hotel. Mayerli Andrea aseguró que su madre le avisó de inmediato y que le advirtió que presentaba vómito persistente, malestar y deshidratación.

“Mi Mati llegó malito, se me enfermó, está que vomita”, contó Viviana, según relató su hija. No obstante, esa no fue la única situación que los alertó. De acuerdo con su hija mayor, "esa noche también me dijo que sentía un olor extraño en esa habitación, pero no se sabía qué olor era". La situación no mejoró al día siguiente, cuando el niño continuaba con vómito y signos de deshidratación.

Orlando Canro recordó que la noche anterior todos habían compartido bebidas y comida, por lo que una posible intoxicación por alimento no era posible. “Nos tomamos unas cervezas, nos tomamos aguardientes y comimos y nos despedimos bien. Mi hija me dijo: ‘Papito, mañana madrugamos, vamos a alquilar un carrito y nos vamos a recorrer la isla’”.

Canro destacó que restos de vómito también fuero hallados la mañana en la que se encontró a la familia. Las autoridades indicaron que la posición de la madre, a diferencia de las otras personas, indicaba que esta se había levantado y caminado hasta el punto antes de desvanecerse, se cree que pudo haber intentado auxiliar a sus familiares o que podría haber intentado buscar ayuda. El comandante Totena le reveló a Noticias Caracol al respecto que habían "restos de vómito en la parte del sanitario, en los baños, y en otra persona".

"Era mi hija que estaba en el piso tiradita, seguro alcanzó a ir al baño o bañarse o sentir algo o no sé, pero ella alcanzó a levantarse (...) trató de correr o algo porque quedó como en el vómito, donde se resbaló", manifestó Canro a este medio.



5. Fumigación reciente: foco de posible intoxicación

Uno de los elementos más recientes en la investigación apunta a una fumigación realizada durante la misma semana del fallecimiento. El hotel confirmó que contrató a la empresa Livingston & Company E.U., con la que trabaja desde 2012, para realizar este procedimiento con productos de alta toxicidad.

Aunque no hay pruebas de una relación directa, las autoridades buscan determinar si hubo exposición a sustancias peligrosas. El hospedaje informó que solicitó a la empresa las fichas técnicas de los químicos utilizados y los nombres del personal encargado. A la vez, se informó que ningún otro huésped reportó síntomas graves y que se ofreció reubicación a quienes se alojaban cerca de la habitación.

“Contactamos ese mismo día a todos los huéspedes de la zona para ofrecer reubicación; todos manifestaron sentirse bien y optaron por permanecer en sus habitaciones, sin embargo fueron ubicados en otro hotel”, señaló el comunicado. Además, la operación del piso fue suspendida de manera preventiva.

Se espera que los resultados de los análisis forenses y toxicológicos arrojen claridad sobre lo ocurrido. Por ahora, los testimonios de los familiares, los audios enviados por Viviana y las condiciones del lugar son las principales pistas para esclarecer una tragedia que conmociona al país.

