Donald Trump respalda a Sydney Sweeney tras polémico anuncio: "Es fantástico"

La famosa actriz Sydney Sweeney ha estado en el ojo del huracán durante los últimos días, luego de que su anuncio junto a American Eagle se hiciera viral y fuera catalogado por algunas personas como "racista". En medio de toda la polémica, también se filtró que la actriz de 27 años está registrada como votante republicana en Estados Unidos, noticia que le dio el apoyo de Donald Trump en medio de la polémica.

El presidente Donald Trump sorprendió al sumarse a la conversación sobre uno de los anuncios publicitarios más comentados del año. En diálogo con la prensa estadounidense, el mandatario expresó su respaldo a Sydney Sweeney, protagonista de la más reciente campaña para American Eagle que ha dividido opiniones y desatado debates sobre racismo, estereotipos y 'woke culture'.



El polémico comercial de Sydney Sweeney

"La campaña de Sydney Sweeney es la más HOT que he visto en mucho tiempo", escribió Trump en su red social Truth Social, aludiendo al comercial donde la actriz, conocida por su papel en 'Euphoria', modela jeans con el eslogan “Sydney Sweeney has great jeans” (Sydney Sweeney tiene jeans geniales).

Sin embargo, lo que ha causado la polémica es que la frase juega con el doble sentido entre 'jeans' y 'genes' por su similar pronunciación en inglés, lo que ha provocado críticas de sectores que ven en el mensaje una insinuación de superioridad genética.

El debate sobre el anuncio se intensificó cuando sectores progresistas criticaron lo que consideraban un mensaje subliminal asociado a estereotipos raciales. El eslogan “Mis genes son azules”, pronunciado por Sweeney mientras destaca sus ojos claros y cabello rubio, fue interpretado por algunos como un guiño a la “pureza” genética, lo que desató acusaciones de supremacismo y racismo encubierto.

No obstante, Trump y otros comentaristas de derecha vieron en la controversia una exageración producto de la llamada 'woke culture', defendiendo a Sweeney como una víctima más de la sobrerreacción mediática.

El apoyo de Donald Trump a Sydney Sweeney

Lejos de sumarse a las críticas, Trump elogió el anuncio y señaló que los productos de la marca estaban "volando de las estanterías". El comentario fue leído por muchos como una jugada política estratégica, especialmente después de que se conociera que Sweeney está registrada como votante republicana en Florida desde mediados de 2024.

Precisamente, en medio de una intervención con la prensa, una periodista le comentó a Trump que Sweeney está registrada como republicana en Florida, estado donde adquirió una lujosa propiedad a finales de 2024. Al respecto, el presidente afirmó: “Te sorprendería saber cuántas personas en Hollywood son realmente republicanas, aunque no lo digan por miedo a la cultura de la cancelación. Si Sydney Sweeney está registrada como republicana, creo que su anuncio es fantástico”.

Por ahora, Sydney Sweeney no ha respondido públicamente al respaldo de Trump, pero el tema sigue en tendencia, convirtiéndola en una de las celebridades más comentadas del momento. Sin embargo, el impacto de su campaña es innegable: desde el lanzamiento del anuncio, las acciones de American Eagle experimentaron un alza considerable, y la marca reportó un incremento del 17 % en ventas online de la línea de jeans.

Para American Eagle, el revuelo ha sido un arma de doble filo. Si bien la marca ha visto incrementadas sus ventas y una mayor presencia en redes sociales, también ha tenido que enfrentar llamados a boicot por parte de colectivos progresistas. Aun así, el respaldo de figuras como Trump ha generado un inesperado efecto dominó en sus ventas, especialmente en estados de tendencia republicana.

¿Quién es Sidney Sweeney?

Sydney Sweeney saltó a la fama con series como 'Euphoria' y 'The White Lotus', consolidándose como una de las jóvenes actrices más prometedoras de Hollywood. Además de actriz, la joven de 27 años es productora y modelo estadounidense. Nació el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington, y es conocida por su versatilidad actoral y su impacto en la cultura pop.

Sweeney comenzó su carrera a una edad temprana con pequeños papeles en series como 'Grey’s Anatomy' y 'Pretty Little Liars', pero su salto a la fama mundial llegó con su papel de Cassie Howard en la exitosa serie de HBO 'Euphoria'. También fue parte del elenco principal de 'The Handmaid’s Tale' (Hulu) y tuvo un rol destacado en 'The White Lotus' (HBO), una serie de sátira social que le otorgó una nominación al Emmy como Mejor Actriz de Reparto.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL