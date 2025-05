Celebró su boda sin novio y dos años después encontró al amor de su vida: ¿la recuerda?

¿Recuerda a la mujer quecelebró su boda sola tras ser abandonada en el altar? El hecho ocurrió el 15 de septiembre de 2022, cuando Kayley Stead, de Portmead, Swansea, Gales, fue dejada la mañana de su gran día por su pareja de casi cuatro años, Kallum Norton. Sin embargo, eso no le impidió seguir adelante con la celebración. Ese mismo día, acompañada por sus familiares y amigos, decidió continuar con el evento en el Oxwich Bay Hotel, en Gower, Swansea. Kayley había asumido la mayor parte de los gastos, que ascendieron a aproximadamente 12.000 euros (más de 56 millones de pesos colombianos).

Dos horas antes de la ceremonia, le informaron que su prometido había “salido a dar un paseo” en la madrugada y que, además, había cambiado su número de teléfono para evitar cualquier contacto. A pesar de la situación, Kayley decidió seguir con el festejo: hizo su entrada nupcial, compartió la comida, escuchó los discursos, bailó y posó para las fotos profesionales, todo sin el novio. Incluso rompió la parte superior del pastel de bodas. ¿Y el primer baile? Lo compartió con los padrinos, sus hermanos y su padre, Brian, de 71 años.

A pesar de la situación, Kayley decidió seguir con el festejo: hizo su entrada nupcial, compartió la comida, escuchó los discursos, bailó y posó para las fotos profesionales, todo sin el novio - Neil Jones Photography

Dos años después, Kayley encontró el amor verdadero

Ahora, dos años después de aquel episodio, Kayley ha encontrado el amor con Richard Perrot. Se conocieron en 2013 durante la universidad y comenzaron una amistad que, con el tiempo, se transformó en algo más. En ese entonces, Richard la invitó a salir, pero ella lo rechazó porque acababa de terminar otra relación. Años más tarde, se reencontraron y retomaron el contacto. Actualmente, Kayley asegura que Richard la ha convertido en “la chica más feliz”, según declaró al Daily Mail.



“Fue uno de los mejores días de mi vida”

Kayley reconoce que haber sido abandonada fue, en retrospectiva, “uno de los mejores días de mi vida”, ya que gracias a esa experiencia conoció al hombre que realmente la hace feliz. El 16 de septiembre de 2024, al cumplirse dos años del fallido matrimonio, escribió en sus redes sociales: “¡Feliz segundo aniversario de uno de los mejores días de mi vida! A menudo me olvido de este día, pero la memoria de mi teléfono me recordó que este día tan loco fue hace dos años”.

Incluso agradece a su expareja, pues considera que fue “la mejor decisión para ambos”. Hoy, se siente plena con su nueva relación. Según relató, Richard (de 30 años) se comunicó con ella después de enterarse de lo que había pasado y le envió un mensaje lamentando lo ocurrido. Un año después, Kayley respondió a uno de sus videos en Snapchat, comenzaron a hablar, y él volvió a invitarla a salir.



“No tenía nada que perder”

En entrevista con The Mirror, Kayley dijo: “No tenía nada que perder. Me encantó cuando lo volví a ver. Era divertido y encantador. No hablamos mucho de la boda, dijo que sabía bastante sobre ella”.

La madre de Richard también mostró su apoyo a la relación. Dijo que si algún día se casaran, jamás permitiría que su hijo le hiciera lo mismo: “Lo arrastraría de la oreja”. Kayley también afirmó que esta relación ha sido “tan fácil y sin esfuerzo”, y que siente que Richard es el indicado.

Hoy, dos años después de aquel episodio, Kayley ha encontrado el amor con Richard Perrot. - Ig @kayleystead206

¿Cómo fue aquel día de la boda?

Kayley recuerda que encontró una llamada perdida de su madre. Al devolverla, ella lloraba. Le dijo que Kallum había salido en la madrugada en coche y no regresó. Aunque al principio mantuvo la esperanza de que apareciera, ya que solía salir a caminar para despejarse, con el paso de las horas comprendió que no volvería. Aun así, pidió a sus damas de honor, familiares y padrinos que continuaran preparándose.

Más tarde, el padre de Kallum la llamó para confirmar que él no asistiría a la boda. Kayley rompió en llanto. Tuvo que comunicarle la noticia a sus padres, al peluquero y al camarógrafo. Según recuerda, este último le dijo: “¿Por qué no continúan, chicas? Gastaron todo este dinero y no lo van a recuperar. Todos los invitados están aquí. ¿Por qué no siguen?”. Su hermana tuvo que rehacerle el maquillaje, ya que el llanto lo había arruinado por completo. Fue entonces cuando pensó: voy a hacerlo. Ya estaba todo listo, tenía ganas de bailar con su padre y compartir con sus seres queridos. ¿Por qué no?



¿Sueña con volver a casarse?

En sus declaraciones, Kayley expresó que está feliz de cómo sucedieron las cosas. Kallum nunca volvió a contactarla. Después de hacer pública su relación con Richard en Instagram en 2024, recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo. La madre de Richard aseguró que su hijo ve a Kayley como su futura esposa y que algún día le dará un anillo. Ella también confía en que esta vez, todo será diferente.

Kayley reconoce que haber sido abandonada fue, en retrospectiva, “uno de los mejores días de mi vida”, ya que gracias a esa experiencia conoció al hombre que realmente la hace feliz. - IG @kayleystead206 & SWNS

