Clienta es viral por agredir a mesera en restaurante de Valledupar: hombre habría sido la razón

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una clienta de un restaurante en Valledupar agrede a una de las meseras durante lo que parecía ser una jornada normal de atención al público. Las imágenes, grabadas por otro comensal, se viralizaron rápidamente y ya acumulan millones de reproducciones en plataformas como TikTok e Instagram.

En el clip, que dura menos de un minuto, se ve a una mujer vestida de negro acercarse hasta la barra del local para hablar con una trabajadora. Tras un intercambio de palabras, la situación se sale de control y ambas terminan en el piso, mientras otros empleados intentan separarlas. El hecho habría ocurrido el pasado fin de semana en la pizzería Ke Pizza, ubicada en la capital del Cesar.



Pelea entre dos mujeres es viral en redes sociales

A partir de la difusión del video, comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo sucedido. Según algunos comentarios, el enfrentamiento habría sido provocado por un presunto intercambio de mensajes entre la mesera y el novio de la clienta. La supuesta conversación se habría originado después de que el hombre realizara un pago a través de una aplicación de pagos digital.

De acuerdo con lo que comentan usuarios en redes, la trabajadora habría aprovechado el número registrado en la transacción para enviarle un mensaje personal al hombre, versión que no ha sido verificada, y ninguna de las personas involucradas ha hecho declaraciones públicas sobre el hecho. Y aunque varios usuarios aseguran que reconocen a las involucradas en el incidente, sus identidades no han sido confirmadas oficialmente.



¿Qué habría originado pelea viral de dos mujeres en TikTok?

Testigos aseguraron que la pelea se desató poco después de que la mujer revisara el teléfono de su pareja, que habría dejado sobre la mesa. Al parecer, al notar el mensaje decidió encarar directamente a la empleada, lo que derivó en la agresión que quedó grabada.



El video muestra el momento en que la clienta, visiblemente alterada, levanta la voz frente a la mesera, quien intenta alejarse. Segundos después, la mujer le toma el cabello y ambas caen al suelo. En medio del alboroto, otros trabajadores intervienen para separarlas. Algunos clientes también se levantan de sus mesas para intentar calmar la situación.

Hasta el momento no se conoce si el restaurante pidió apoyo de las autoridades o si se presentó alguna denuncia. Hasta el momento, no hay confirmación de que el incidente haya tenido relación con el supuesto mensaje, por lo que los motivos del enfrentamiento siguen sin aclararse. Por otro lado, la pizzería involucrada tampoco ha emitido algún comunicado sobre el hecho, ni se conoce si las autoridades locales intervendrán para esclarecer lo sucedido.



