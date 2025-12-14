Petro sobre paro armado convocado por Eln: "Esas no son amenazas a Trump, son Colombia"

El presidente Gustavo Petro rechazó este domingo el paro armado de tres días convocado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en protesta por “las amenazas de intervención imperialista” de Estados Unidos, e instó a la población a vivir la Navidad “sin miedo”.



“La orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al Eln y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa”, escribió Petro en X, donde compartió el comunicado de la guerrilla que convoca, a partir de hoy, a un paro armado de 72 horas en rechazo a lo que denomina la “nueva fase del plan neocolonial” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Solicito salir a las fiestas navideñas sin miedo": presidente Petro

El mandatario, exintegrante en su juventud de la desmovilizada guerrilla del M-19, pidió además al pueblo colombiano “salir a la fiesta de navidades (sic) sin miedo”, al asegurar que “el miedo paraliza” y que el país “no se dejará amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos (narcotraficantes) vestidos de revolucionarios”.

“Estas no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia (...) El dueño de Colombia es el pueblo de Colombia”, añadió Petro sobre el paro del Eln, guerrilla con la que su Gobierno inició diálogos de paz que se rompieron tras el vencimiento de un cese al fuego bilateral en agosto de 2024.



¿Por qué Eln convocó a paro armado?

El Eln anunció el viernes un paro armado desde este domingo hasta el 17 de diciembre en rechazo al despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe y el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, que según la guerrilla “pretende recrudecer el saqueo de los bienes naturales y riquezas nacionales”.

La guerrilla no precisó si la medida afectará todas las regiones donde tiene presencia, que según InSight Crime abarcan al menos 19 de los 32 departamentos del país. Durante los paros armados, el Eln suele restringir la circulación, imponer cierres y amenazar a quienes incumplan sus órdenes. Hasta ahora, la fuerza pública no reporta incidentes, aunque medios locales informaron del cierre total de la vía entre Cúcuta y Pamplona tras hallarse cilindros con insignias del Eln.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias