Video | Dua Lipa dio concierto privado en México durante fiesta de fin de año en una empresa

En un hecho increíble y que se ha hecho viral en redes sociales, la cantante británica Dua Lipa dio un concierto privado en la fiesta de despedida de año de una empresa en Cancún, México. La londinense interpretó 12 de sus más grandes éxitos en su show y este duró 40 minutos. Por supuestos que los asistentes no dejaron escapar la oportunidad para publicar en redes sociales los videos de la presentación, la cual ocurrió el pasado viernes 12 de diciembre.



¿Cuál es la empresa en la que Dua Lipe dio concierto privado?

La empresa en la que la cantante Dua Lipa ofreció un concierto privado se trata de la multinacional estadounidense Power Home Remodeling y la fiesta de despedida de año llevaba como nombre Quest by Power Home Remodeling, la cual se llevó a cabo en el lujoso Hotel Moon Palace The Grand.

Power Home Remodeling es una empresa estadounidense que se dedica al negocio inmobiliario y emplea cerca de 3.000 personas. La compañía no tiene presencia en México, pero realiza eventos corporativos en sitios turísticos como Cancún.

De acuerdo con el medio Tv Azteca, Dua Lipa interpretó un total de 12 canciones durante los 40 minutos de presentación, la cual tuvo tres actos. Las canciones que cantó la británica fueron las siguientes:



Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

Physical

Be the One

New Rules

Dance the Night

Don’t Star Now

Houdini

La intérprete londinense realize este show privado una semana después de llevar a cabo tres espectáculos en Ciudad de México, que hicieron parte de su gira Radical Optimism Tour, los cuales tuvieron boletería agotada. Dua Lipa ya completó un total de 92 conciertos de su tour.



Los artistas que se presentarán en despedida de empresa que contrató a Dua Lipa

Finalmente, el medio citado informó que Dua Lipa no es la única estrella que hará parte del evento de fin de año de la empresa que la contrató, sino que una serie de importantes artistas se seguirán presentando, pues la fiesta de fin de año durará una semana.



Los artistas que se presentarán en el evento de fin de año son, además de la cantade londinense, Blink-182 , Kings of Leon, Rüfüs Du Sol, Sofi Tukker y Shaboozey.



