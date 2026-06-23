Colombia vs. RD Congo: la historia de la hermana congoleña que vive en Medellín y alienta al equipo

En medio de la fiebre futbolística que une a naciones, la historia de Melanie Kinzenze destaca como un puente cultural entre África y Sudamérica. Melanie, una religiosa originaria de la República Democrática del Congo (RDC), reside desde hace tres años en Medellín, Colombia, donde desempeña su labor como consejera general de formación en la congregación de las misioneras de la Madre Laura en una de sus primeras misiones como religiosa.

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Nacida y formada en su país natal, Melanie llegó a Colombia tras profesar en su congregación, siendo esta su primera misión internacional. Su adaptación ha sido notable: aprendió español en apenas seis meses durante su estancia en Bogotá y la República Dominicana. Aunque su lengua materna es el kikongo y domina también el francés (idioma oficial de la RDC) y el lingala, hoy se comunica con fluidez en territorio colombiano, compartiendo la riqueza de su herencia.

La diferencia entre la República Democrática del Congo y República del Congo

Durante la entrevista, Melanie aclaró la distinción entre su país, la República Democrática del Congo (antiguamente Zaire), y la vecina República del Congo. Al hablar de su historia, destacó la figura de Patrice Lumumba, a quien describió como uno de los padres de la patria y primer ministro tras la independencia del colonialismo belga.



Sin embargo, no ocultó las duras realidades que enfrenta su nación. Melanie describió a la RDC como un país resiliente que lucha contra la pobreza y las epidemias, pero sobre todo contra la guerra. Según explicó, el conflicto está profundamente ligado a la riqueza mineral del país, que posee el 80% de la reserva mundial de coltán, un recurso que paradójicamente se ha convertido en fuente de violencia.



Pese a las dificultades y la distancia, el fútbol sigue siendo un lazo inquebrantable con su tierra. Melanie se mostró emocionada por el regreso de su selección a los grandes escenarios internacionales tras 52 años de ausencia. Recordó con especial alegría el reciente empate contra Portugal, mencionando a figuras como Yoane Wissa y celebrando el momento con oraciones y gritos de júbilo.

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En su comunidad religiosa en Medellín, la convivencia es un reflejo de fraternidad internacional: vive con cuatro hermanas colombianas y una venezolana. Para el encuentro entre Colombia y el Congo, Melanie, luciendo orgullosa la camiseta azul de su selección, se mantuvo firme en su lealtad, aunque sus compañeras apoyaran al equipo local.



La entrevista concluyó con un repaso por las tradiciones de las tribunas congoleñas, donde se mezclan cantos religiosos antiguos con música moderna para celebrar los goles. Con una sonrisa y un marcador optimista de 2-1 a favor del Congo, la hermana Melanie cerró el encuentro con un grito de apoyo tradicional de su país, demostrando que la fe y el amor por la patria no conocen fronteras.

María Paula Rodríguez Rozo

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