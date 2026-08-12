Harry Styles detiene concierto en México para enviar mensaje a Colombia por terremoto

La tragedia en Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que se presentó el lunes 10 de agosto llegó hasta los conciertos de Harry Styles en México. El artista británico actualmente se encuentra en medio de su gira mundial 'Together, Together Tour', con la cual cerró una residencia de seis fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde hubo un espacio para pensar en las víctimas del temblor.



¿Qué pasó en el concierto de Harry Styles?

Tras el terremoto, Harry Styles expresó a su manera en medio de un concierto su apoyo al país en medio de esta dolorosa situación. "Los amo con todo mi corazón. ¡Viva México, viva Colombia, viva Latinoamérica!", expresó a viva voz el exintegrante de One Direction en medio de uno de sus shows en el país azteca, demostrando que está enterado de lo ocurrido y enviando su apoyo.

Pero eso no fue todo, el cantante también le dio el espacio a Juan Ariza, su guitarrista de nacionalidad colombiana, para que enviara un mensaje a su país. "También mandándole mucho, mucho cariño a mi patria, a Colombia, en este momento tan difícil", dijo el músico colombiano. Las palabras del colombiano emocionaron al público mexicano que también se solidarizó con el mensaje de apoyo a nuestro país.

Cabe resaltar que, según el más reciente reporte de las autoridades el terremoto en Colombia ha dejado una triste cifra de 239 muertes y 3.755 heridos, una emergencia que se sigue atendiendo con prontitud en los departamentos más afectados en el Pacífico y el Eje Cafetero, las zonas más afectadas.



¿Quién es el colombiano que acompaña a Harry Styles de gira?

Juan Ariza llegó a la banda del británico hace varios años, pero fue en 2022 cuando anunció feliz en sus redes sociales que sería el primer latino en la agrupación de músicos que acompaña a Styles en sus giras. El guitarrista ha acompañado a Harry desde su gira 'Love On Tour' hasta ahora.



En la industria musical el guitarrista colombiano ha logrado darse a conocer por apoyar con su talento a grandes artistas nacionales e internacionales como Camilo, Evaluna, Ventino, Dua Lipa, Alejandro Sanz, Camila Cabello, entre otros, en conciertos y grabaciones. Además, Juan Ariza está casado con Elin Sandberg, una bajista que también trabajó con Harry Styles durante su gira por México y Suramérica.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

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