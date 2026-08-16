En video quedó registrado el terremoto mientras médicos realizaban una cirugía en Cali

El terremoto sorprendió al personal médico que se encontraba realizando procedimientos quirúrgicos en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, en Cali. Un video difundido por EFE permite observar cómo se vivió el movimiento telúrico desde el interior de una sala de cirugía.

Las imágenes muestran el momento en que el fuerte movimiento comenzó a sentirse dentro del centro hospitalario, mientras los profesionales de la salud permanecían junto a los pacientes que estaban siendo intervenidos.

El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto y tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó.



En Cali, el terremoto provocó graves afectaciones en diferentes sectores y también alcanzó al Hospital Universitario del Valle. El registro difundido muestra la situación que enfrentaron los trabajadores de la salud mientras se encontraban dentro de una de las áreas quirúrgicas.



El video permite observar el movimiento dentro de la sala y la valiente reacción del personal ante el sismo. Los profesionales permanecieron en el lugar y protegieron con sus propios cuerpos al paciente, abrazados junto a la camilla, mientras fallaba la electricidad y el piso se tambaleaba.

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Las personas aplaudieron la capacidad y tranquilidad del personal: " Un reconocimiento para el equipo médico que, en medio del terremoto, permaneció junto a sus pacientes y continuó con su labor pese al riesgo", afirmó una persona en redes sociales.

El HUV fue uno de los centros médicos afectados por el terremoto. Parte de una de sus torres sufrió daños y, posteriormente, el centro hospitalario enfrentó una reducción en su capacidad de camas disponibles.

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Las afectaciones en el hospital llevaron al Gobierno Nacional a anunciar medidas para mantener la prestación de los servicios médicos. El viernes 14 de agosto, durante su visita a Cali, el presidente Abelardo de la Espriella informó sobre una serie de recursos destinados al sector salud del Valle del Cauca.

Entre los anuncios se encuentra la asignación de $4.386 millones para la dotación de la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle Evaristo García.

También se anunció la destinación de recursos para el arrendamiento de infraestructura médica temporal, con el propósito de facilitar la continuidad de los servicios del HUV mientras avanzan las acciones relacionadas con su recuperación.

Además, el Gobierno informó que apoyará financieramente la reconstrucción del Hospital San Rafael del municipio de El Águila.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co