Con solo 92 años, hombre completó la Maratón de Roma: "No pensé que podría terminar, pero lo hice"

El 17 de marzo, la Maratón de Roma fue escenario de un logro destacado: Antonio Rao, un corredor de 92 años, completó la carrera en un tiempo récord, mejorando su marca del año anterior. Este hecho no solo resalta por la edad del atleta, sino también por la dedicación y esfuerzo que Rao ha invertido en su participación, un hombre que comenzó a correr hace más de 80 años, más o menos cuando tenía 14 "porque estaba picado con un amigo al que nunca podía alcanzar, y desde entonces no ha parado de hacerlo." Cita el medio de Runner's World.

Antonio ha demostrado que la edad no es un obstáculo para realizar este tipo de actividades. Su primer logro significativo llegó hace dos años, cuando estrenó su categoría M90 y estableció un récord mundial al completar la maratón en 6 horas, 14 minutos y 44 segundos.

Nacido en 1933, Rao ha enfrentado una vida llena de desafíos. Aunque comenzó acorrer maratones en sus años posteriores, ha participado en numerosas competiciones internacionales. En la edición de 2024 de la Maratón de Roma, estableció un nuevo récord mundial en su categoría de edad, completando la carrera en 6 horas y 45 minutos. Este año, superó su propio récord al terminar los 42 kilómetros en 6 horas, 44 minutos y 16 segundos, alcanzando el puesto 9.012.

"Siempre es emocionante correr en Roma. Recientemente, no me sentía bien y no pensé que podría terminar, pero lo hice, y con un tiempo diez minutos menor al del año pasado. Correr, caminar, es vida; invito a todos a hacerlo", comentó Antonio Rao, según se cita en el portal de Runner’s World.

La Maratón de Roma, conocida por su recorrido histórico que atraviesa los monumentos más emblemáticos de la ciudad, es una de las carreras más prestigiosas del calendario internacional. Cada año, atrae a miles de corredores de todas partes del mundo, incluyendo atletas de élite y aficionados.



El recorrido de la Maratón de Roma

La Maratón de Roma es conocida por su recorrido, que pasa por algunos de los lugares históricos y turísticos de la ciudad. Desde el Coliseo hasta la Plaza de San Pedro, los corredores tienen la oportunidad de ver diversos puntos de interés mientras participan en la carrera. Este año, la carrera comenzó en los Foros Imperiales y siguió un trayecto que incluyó el Circo Máximo, la Piazza Venezia y el Castel Sant'Angelo, antes de finalizar nuevamente en los Foros Imperiales.



La preparación de Antonio Rao

A pesar de su avanzada edad, Antonio Rao sigue un régimen de entrenamiento riguroso. Corre entre 20 y 30 kilómetros a la semana y participa en sesiones de entrenamiento específicas para mejorar su resistencia y velocidad. Su dedicación al running es evidente en su capacidad para superar su propio récord año tras año. Rao también enfatiza la importancia de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable para mantener su rendimiento en las maratones.

El logro de Antonio ha tenido un impacto significativo en la comunidad de corredores y en el público en general. Su historia ha sido ampliamente compartida en medios de comunicación y redes sociales, inspirando a personas de todas las edades a perseguir sus sueños y mantenerse activos. Rao ha demostrado que con determinación y esfuerzo, es posible alcanzar metas extraordinarias, sin importar la edad.

Consejos para corredores mayores

Para aquellos que buscan seguir los pasos de Antonio Rao, es importante tener en cuenta algunos consejos clave. Primero, es esencial comenzar con un chequeo médico para asegurarse de que el cuerpo está en condiciones de soportar el entrenamiento. Luego, establecer un plan de entrenamiento gradual que permita al cuerpo adaptarse a la actividad física. Además, mantener una dieta saludable y equilibrada, rica en nutrientes esenciales, es crucial para el rendimiento y la recuperación.



¿Cómo empezar hacer running?

Consulte a un médico: antes de comenzar cualquier programa de ejercicio, es importante asegurarse de que está en condiciones de salud adecuadas. Elija el equipo adecuado: invierta en un buen par de zapatillas para correr que se adapten a su tipo de pie y estilo de correr. Ropa cómoda y transpirable también es esencial. Empiece despacio: si es principiante, comience con caminatas rápidas y luego alterne entre caminar y correr. Gradualmente, aumente el tiempo y la intensidad. Establezca metas realistas: fije objetivos alcanzables, como correr durante 10 minutos sin parar, y vaya aumentando conforme se sienta más cómodo. Calentamiento y enfriamiento: dedique tiempo a calentar antes de correr y a enfriar después. Esto ayuda a prevenir lesiones y mejora la recuperación. Mantenga la hidratación: beba suficiente agua antes, durante y después de correr para mantenerse hidratado. Escuche a su cuerpo: preste atención a las señales de su cuerpo. Si siente dolor o molestias, tome un descanso y consulte a un profesional si es necesario. Encuentre motivación: corra con amigos, únase a un grupo de running o utilice aplicaciones que le ayuden a seguir su progreso y mantenerse motivado. Varíe sus rutas: cambie de escenario para mantener el interés y descubrir nuevos lugares. Disfrute del proceso: recuerde que correr es una actividad que debe ser disfrutada. No se presione demasiado y celebre sus logros, por pequeños que sean.

DANNA SOFÍA SUÁREZ G

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

dssuarez@caracoltv.com.co