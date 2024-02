Conductor de SITP encerró a pasajeros que, al parecer, se colaron en bus: "Descarados"

En redes sociales se hizo viral la discusión en Bogotá entre un conductor de SITP y dos pasajeros que, al parecer, evadieron el pago del pasaje. Los usuarios estaban bastante molestos y agresivos porque el chofer se negó a abrirles la puerta en un paradero no autorizado.



En la grabación, que fue publicada el pasado 6 de febrero, se escucha a uno de los pasajeros reclamarle al funcionario: "Este señor no nos quiere abrir la puerta a pesar de ser un conductor de SITP". El chofer enseguida les respondió: "Se roban el pasaje y toca abrirles la puerta donde ellos quieren".

"¡Abra a ver! ¡Abra a ver! ¡Abra que para eso a usted le pagan!", grita la otra pasajera mientras golpea el vidrio que separa la cabina del conductor de SITP con el resto del vehículo. "Se los dije que me iba a dar risa más adelante. Allí en el CAI se bajan, tranquilos", agregó el trabajador.

En otro video se observa que la discusión continúa. "¿Qué me va a hacer? ¿Qué?", pregunta el conductor de SITP. "¡Cállese y abra la puerta! ¡Abra la puerta!", contestó ofuscada la mujer. Aunque se desconoce cómo termina el altercado, en redes sociales muchos internautas aplaudieron la reacción del funcionario de Bogotá.



"Hay que felicitar a este conductor, muy bien. Ojalá todos hagan lo mismo", "Excelente accionar del conductor. Ojalá no haya represalias para él", "Me parece súper esa barrera del vidrio, protege a los conductores", "Gracias a Dios instalaron esos vidrios, sino ese par de energúmenos cogen a puño al conductor" y "Bien hecho lo que hizo el conductor. ¡Descarados e ineptos que no pagan el pasaje y antes bravos!", opinaron internautas.