Creadoras de contenido para adultos fueron capturadas por exhibicionismo en plena vía de España

La Policía Local de Murcia, España, detuvo a dos jóvenes alemanas que estaban completamente desnudas y a plena luz del día en una vía pública ubicada cerca del Centro Comercial Nueva Condomina. La alerta llegó por varias personas que pasaron y las grabaron, videos que fueron publicados en las redes sociales, al verlas masturbándose en el lugar.

¿De quién se trataba?

Tras verificar la información, las autoridades dieron a conocer que ambas eran turistas alemanas, creadoras de contenido para adultos en las plataformas OnlyFans y Stripchat, donde transmitían en vivo eventos con contenido sexual. Una de ellas fue identificada como Evie, una famosa influenciadora que, minutos antes de ser detenida, escribió en su perfil de X, anunciando una particular transmisión en vivo: "Siento que este show será especial".

¿En qué consistió el show? Las alemanas viajaban por la vía en una gran camioneta RAM 4x4 de color negro y decidieron estacionarse cerca al acceso del centro comercial y, sin importar la hora y que más personas pasaban por allí, empezaron a masturbarse públicamente. Mientras transmitían en vivo los hechos, las dos mujeres estaban completamente desnudas y se grababan mutuamente mientras utilizaban consoladores y se masturbaban con la bola del remolque en plena calle.

La transmisión en vivo duró 8 minutos y 48 segundos y se conectaron cerca de 478 mil seguidores, además de las personas que se movilizaban por Murcia, España, y las vieron en vivo y en directo. Hubiera durado más, seguramente, porque las autoridades detallaron que dentro de la camioneta encontraron todo tipo de juguetes sexuales con los que planeaban seguir el espectáculo, pero antes de los 9 minutos fueron interrumpidas por la Policía Local de Murcia.

Las mujeres causaron gran revuelo a quienes pasaban por el lugar - Foto: Redes sociales

"Una patrulla de la Policía Local que estaba realizando labores de seguridad ciudadana por la zona, se personó tras recibir el aviso del testigo, y se encontró con dos mujeres desnudas. Una de ellas estaba realizando actos obscenos y la otra los grababa con su teléfono", informó la Policía Local de Murcia.

Hubo una persecución

Al percatarse de la presencia de autoridades, las dos jóvenes subieron rápidamente a la camioneta e intentaron huir. Por varios minutos fueron perseguidas por cuatro patrullas de la policía local hasta que, finalmente, fueron interceptadas y detenidas. Según conoció el diario El Español, pagaron inmediatamente una multa de 500 euros por conducción temeraria y otra de 200 por hacer caso omiso a las señales luminosas de las patrullas, las cuales fueron reducidas a 350 euros por pagar de inmediato.

Además de esto, Evie y su colega de OnlyFans también tendrán que pagar, cada una, multas por resistencia a agentes de la autoridad por 600 euros y otra por exhibicionismo en la vía pública, la cual podrá oscilar entre 150 y 600 euros. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Murcia se encargarán de cobrárselas próximamente.

Ellas tenían otros planes

"Hola, soy la chica que está en las noticias. Esto pasa cuando no sabes que el policía también es fanático de 'Rápido y Furioso'", expresó Evie en sus redes sociales tras todo el escándalo causado; sin embargo, se conoció que los planes de las jóvenes eran mucho más ambiciosas. Las mujeres realmente empezaron a transmitir dentro del centro comercial, vestidas y anticipando a sus seguidores lo que tenían planeado.

El show debía ser en el parqueadero de una reconocida tienda, pero como eso suponía un riesgo más grande, decidieron hacerlo en vía pública. "Me he desviado un poco, lo siento chicos. Esto no estaba en el plan", les dijo a sus seguidores. Aseguraron que sería "el vídeo más caliente del año" y, acto seguido, se desnudaron dentro del vehículo, se bajaron del mismo y le colocaron un condón a la bola del remolque para empezar a masturbarse. "Vamos a arreglar bien el enganche del remolque entre las dos", señalaron.

