Cuatro colombianos en el top de los artistas latinos más influyentes del siglo XXI

La revista estadounidense Billboard reveló su ranking de los mejores artistas de América Latina del siglo XXI, una selección basada en el desempeño de los cantantes en las listas de popularidad y ventas.

El primer lugar lo ocupa Bad Bunny, quien, pese a haber aparecido por primera vez en los listados de Billboard en 2016, lidera con amplia ventaja. “Que Bad Bunny esté en la cima del chart Top Latin Artists of the 21st Century es aún más impresionante si consideramos que no apareció en los rankings de Billboard hasta 2016. Sus logros entre 2000 y 2024: 14 éxitos No. 1 en la lista Hot Latin Songs y ocho en Top Latin Albums. Desde entonces, ha ampliado sus cifras a 16 y nueve No. 1s, respectivamente, además de un récord de 89 top 10 en Hot Latin Songs, más del doble que los subcampeones Enrique Iglesias y Luis Miguel (con 39 cada uno)”, destacó la publicación.

En el segundo y tercer puesto figuran Romeo Santos y Daddy Yankee, respectivamente. La revista resalta la influencia del exlíder de Aventura, señalando que “con una mezcla de elementos de R&B y pop, Romeo Santos desató una ola cultural dentro de la comunidad de la bachata como el líder y cantante principal de Aventura”.



Sobre Daddy Yankee, Billboard recuerda que fue “un pionero en la globalización del reggaetón”, con una carrera marcada por himnos como Gasolina y Rompe, además del fenómeno mundial Despacito, junto a Luis Fonsi y Justin Bieber, que estableció un récord de 56 semanas consecutivas en el número uno de Hot Latin Songs entre 2017 y 2018.

Los colombianos, protagonistas del listado

Colombia también tuvo una destacada presencia en el ranking. J Balvin ocupa el sexto lugar y es el artista colombiano mejor posicionado. Con su éxito Ginza en 2015, consolidó su figura global y logró un récord de 38 canciones número uno en el Latin Airplay de Billboard.

Le sigue Shakira, en el séptimo lugar, cuya trayectoria comenzó a finales del siglo XX. Según la publicación, entre 2000 y 2024 ha logrado 11 canciones número uno en Hot Latin Songs y varios álbumes líderes en ventas, como Fijación Oral Vol. 1. Además, ha mantenido su relevancia con éxitos recientes como su BZRP Music Session #53 y TQG junto a Karol G, ambas en el primer lugar del listado en 2023.



Juanes se ubica en el noveno puesto, gracias a una carrera que trascendió las fronteras del pop latino. Su colaboración con Nelly Furtado en Fotografía marcó su primer número uno y abrió el camino para su proyección internacional. Su álbum Un Día Normal (2003) fue el primero de cinco en alcanzar el primer lugar en Top Latin Albums.

Por su parte, Karol G aparece en la posición 12 del listado, consolidándose como una de las artistas femeninas más influyentes del género urbano y de la música latina contemporánea.



Los 20 mejores artistas latinos del siglo XXI según Billboard

Bad Bunny Romeo Santos Daddy Yankee Enrique Iglesias Marco Antonio Solís J Balvin Shakira Aventura Juanes Ozuna Marc Anthony Karol G Wisin y Yandel Maná Vicente Fernández Prince Royce Intocable Don Omar Juan Gabriel Conjunto Primavera

