En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS PROPALESTINAS
COLOMBIANAS LIBERADAS
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
PIBE VALDERRAMA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Cuatro colombianos en el top de los artistas latinos más influyentes del siglo XXI

Cuatro colombianos en el top de los artistas latinos más influyentes del siglo XXI

La lista de los mejores artistas latinos la encabeza el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Los mejores artistas colombianos de Siglo XXI
Shakira y JBalvin aparecen en la la lista.
Tomado de redes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad