Así luce niña del video viral de "¿Me quieres ver la cara?": reapareció más de 10 años después.

Un breve video publicado en YouTube en marzo de 2011 viralizó hace 14 años a una pequeña en redes sociales. El clip, de apenas un minuto, mostraba a dos niñas conversando en medio de bromas, cuando una de ellas muestra evidente molestia y dice una famosa frase que se volvió viral en redes, siendo recordada por decir "¿Me quieres ver la cara de estúpida?". La grabación fue subida al canal llamado "La Niukita", que empezó a compartirse de manera masiva.

Hoy, más de una década después, el video supera los 24 millones de reproducciones y continúa apareciendo en memes y stickers. Detrás de aquel fragmento está Fernanda, nombre real de la niña que protagonizó la escena junto a su prima.



Así fue el origen del video viral de "¿Me quieres ver la cara?"

En ese entonces, ambas eran apenas unas menores que jugaban en casa de un familiar. Fue en 2021 cuando Fernanda aceptó hablar sobre lo ocurrido en una entrevista con el creador de contenido Yulay, conocido por reencontrar a protagonistas de fenómenos virales.

En ese espacio, la joven explicó que el video se grabó durante una tarde común en casa de su tía. "Estábamos en la casa de mi tía entonces empezamos a grabar ahí, ¿verdad? Bueno, ella me empezó a grabar y me empezó a molestar y yo le empecé a decir todas las groserías que se escuchan en el video". Sin embargo, ninguna de las dos esperaba que ese contenido saliera de su familia y mucho menos que se difundiera a nivel internacional.



"Como convivíamos mucho tiempo hubo un momento de aburrimiento en el que yo agarré una cámara y le dije 'te voy a entrevistar', pero yo molestándola entonces ella se enojó y empezó a reaccionar con groserías".



Última aparición de niña de video viral en redes

Para ella y su familia, aquella fama nunca significó un proyecto de vida, a pesar de que durante algún tiempo continuó subiendo contenido de manera esporádica, con el paso de los años optó por mantener un perfil cada vez más bajo.



En 2019, cuando ya era adolescente, Fernanda volvió a publicar un video junto a su prima en el mismo canal que les dio visibilidad. Dos años después, su reaparición en la entrevista de 2021 volvió a poner su nombre en circulación con el creador de contenido Yulay. En ese espacio, ambas relataron que aún hay personas que las reconocen en la calle, les piden fotos o les recuerdan la famosa frase.

A partir de entonces, la actividad de Fernanda en redes sociales se fue reduciendo aún más y su última publicación conocida en YouTube data de septiembre de 2023, mientras que en otras plataformas su perfil no muestra movimientos recientes. Hoy, ya adulta, mantendría una relación lejana con la creación de contenido en redes sociales. se sabe que mantiene una vida privada, enfocada en sus estudios y en su círculo cercano, sin intención de retomar una carrera como creadora de contenido.

