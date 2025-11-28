Valentina Ferrer revela detalles de concierto de J Balvin en Medellín: "Prepárense"

Medellín se prepara para el esperado regreso de J Balvin a su ciudad natal, luego de seis años de su último concierto en el Atanasio Girardot. El evento ha generado gran expectativa por su producción de calidad internacional, sus posibles invitados y duración.

Mientras los rumores sobre lo que tiene planeado 'El niño de Medellín' para su concierto en el estadio crecen. Valentina Ferrer, pareja del cantante, ha revelado importantes detalles. La modelo argentina usó sus redes sociales para anticipar a los asistentes al concierto que tienen que estar preparados para un show sin precedentes.

Después de seis años de ausencia en los grandes escenarios de su ciudad natal, Balvin vuelve a casa con un show que apunta a ser histórico. El evento ha sido bautizado como “Ciudad Primavera” y estará equipado con un montaje de nivel mundial. Para que todos los asistentes disfruten del espectáculo de principio a fin, el concierto contará con un escenario 360.



¿Qué dijo Valentina Ferrer sobre concierto de J Balvin?

A través de su perfil de TikTok, la modelo argentina dio interesantes declaraciones para todos los fanáticos que se preparan para asistir al concierto de Balvin el 29 de noviembre en el estadio paisa.



"Chicas, hablando con Josecito. Todas las que van al estadio de Medellín, por favor, cómodas, lleven snacks, no se tomen todo al principio", detalló la argentina.



Ferrer confirmó un rumor que se ha dado a conocer sobre el show que está planeando el paisa y es que el concierto tendrá una duración fuera de lo normal. Se ha dicho que J Balvin podría estar preparando un espectáculo de hasta seis horas seguidas, entre éxitos de su carrera de más de 10 años y artistas invitados.

Aunque la argentina no reveló detalles de horas, sí dijo: "Va para largo, prepárense para bailar. Solo quería decirles eso, outfit cómodo y las que son como yo, que cada dos horas tienen hambre, un snack o algo en la cartera, una barrita o un chocolate".

¿Por qué Valentina Ferrer no acompañará a J Balvin en Medellín?

Por otro lado, con una cara de tristeza Valentina Ferrer confirmó que el 29 de noviembre en la noche ella estará en su casa junto a su hijo Río. "Yo estaré con popcorn con Río viendo el show, no voy a llorar, bailaré".

Ya anteriormente el mismo J Balvin había confirmado que lamentaba vivir este importante concierto sin la compañía de su pareja y su hijo. El motivo, según contaron ambos, es que a la modelo argentina todavía no le ha llegado su green card por lo que no puede salir de Estados Unidos.

"Yo me voy para Medellín y no ha llegado la green card, ese concierto sin la mujer no es lo mismo", dijo José en un video mientras estaba con Valentina Ferrer, quien inmediatamente se conmovió tanto que empezó a llorar. "¿Vas a llorar en serio amor? No", expresó muy triste el cantante colombiano de 40 años.

La argentina compartió el video y escribió: "Trato de llevarlo con la mejor, pero... lloro, obvio, ya casi un año sin poder salir del país y ahora en este momento tan importante".



Concierto de J Balvin en Bogotá

Tras culminar su espectáculo en la capital antioqueña, el siguiente gran evento en el calendario de J Balvin lo llevará a la capital del país. El artista se presentará el 13 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Este concierto representa otra parada crucial en su gira, llevando el mismo espectáculo de gran formato y producción que se verá en Medellín, para deleite de sus seguidores en la capital. El Campín, al igual que el Atanasio Girardot, es un escenario de alto prestigio, reservado para los artistas de mayor convocatoria a nivel nacional e internacional.

