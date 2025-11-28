En vivo
Valentina Ferrer revela detalles de concierto de J Balvin en Medellín: "Prepárense"

Valentina Ferrer revela detalles de concierto de J Balvin en Medellín: "Prepárense"

La modelo argentina y pareja de J Balvin dio sus recomendaciones a los asistentes al concierto en el Atanasio Girardot. ¿Por qué ella no estará presente?

Por: María Paula González
Actualizado: 28 de nov, 2025
J Balvin
Valentina Ferrer habló del concierto que prepara J Balvin para Medellín -
Foto: @valentinaferrer

