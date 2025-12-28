¿Empanada o mango? Luisa Fernández fue captada dándose un 'pequeño' bocado de comida en vivo

Luisa Fernández Soto es una de las periodistas de Noticias Caracol reconocida entre los televidentes y sus colegas por su seriedad y profesionalismo; sin embargo, detrás de cámaras también lo es por su apetito.



Un día desafortunado, las cámaras dejaron en evidencia esta faceta desconocida de la periodista en plena transmisión en vivo.

La periodista no se salvó de estar en el Especial de Inocentes de este 2025, luego de que fuera captada dándose un 'pequeño' bocado en la redacción del noticiero.

Todo ocurrió muy temprano en la mañana, sobre las 6:53 a. m., cuando los presentadores de la primera edición de Noticias Caracol se preparaban para dar un "abrebocas" de las noticias del día. Mientras Andrés Montoya decía la palabra, en la parte de atrás se ilustraba a la perfección gracias a la acción de Luisa Fernández Soto.



Luisa Fernández caminó hacia el puesto de otro compañero, tomó un pedazo de fruta con el tenedor y, sin utilizar en ningún momento sus manos, se terminó todo en cuestión de un segundo, antes de regresar a su silla.



La situación pasó desapercibida para Andrés Montoya, Ana Milena Gutiérrez y Marina Granziera, quienes estaban en el estudio presentando. Tampoco pensó Luisa Fernández que su alimentación estaba siendo registrada por las cámaras y que, además, sería reservada para este 28 de diciembre.

