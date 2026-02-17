Video| Perrito conmueve al llevar rosas a su dueño tras ser operado de cirugía de corazón abierto

Un emotivo video publicado en las redes sociales de Clínica Cardio VID ha conmovido a miles de usuarios, luego de mostrar el momento en el que un perrito llega con un detalle para su dueño, quien acababa de ser sometido a una cirugía de corazón abierto. La escena, cargada de ternura y simbolismo, ha generado una ola de reacciones y mensajes de apoyo en los comentarios de la publicación, donde muchos destacan el poder sanador del amor incondicional de las mascotas.



La historia tiene como protagonista a Erney Betancour Bedoya, un hombre de 53 años que atravesó uno de los momentos más complejos de su vida tras sufrir un infarto que obligó a los especialistas a practicarle un bypass el pasado 23 de enero. En medio de su recuperación, recibió una visita muy especial, Aquiles, su perro de once años, considerado por él como un “hijo” y a quien describe como su “ángel guardián”.

El testimonio compartido por la clínica y replicado en redes sociales recoge una frase que ha tocado profundamente a los internautas. “No lloré cuando me dijeron que era un infarto. No lloré después de la cirugía. Lloré cuando vi a mi perro llegar”.

Según el relato difundido por la institución médica, todo comenzó el 14 de enero, cuando Erney paseaba a Aquiles y sintió una fuerte presión en el pecho que lo obligó a detenerse. Aunque logró estabilizarse en ese momento, las señales de alarma se confirmaron horas después.



En la madrugada del 15 de enero acudió a urgencias, donde el diagnóstico fue contundente, había sufrido un infarto y presentaba tres arterias parcialmente obstruidas. La cirugía a corazón abierto se convirtió entonces en la única alternativa para salvar su vida.



El paciente recibió un permiso especial para ver a su mascota, gesto que fue resaltado por los usuarios en redes sociales. Una internauta comentó: “Un día antes de mi cirugía a corazón abierto permitieron que Timoteo mi perro me visitara, fue este 28 de enero, gracias @clinicacardiovid por permitirlo”, reflejando cómo este tipo de encuentros pueden tener un profundo impacto emocional en los pacientes.

El momento más conmovedor llegó cuando Aquiles entró al jardín de la clínica con unas rosas entre su hocico y una tarjeta, imagen que fue captada en video y difundida por la institución. En las imágenes se observa a Erney recibirlo entre lágrimas y palabras de cariño: “Qué lindo mi mono. Venga para acá y nos abrazamos. Tan bello”, expresa mientras el perro mueve la cola sin cesar.

La clínica atribuye parte del proceso de recuperación al acompañamiento emocional que representan los seres queridos, incluidas las mascotas. En su testimonio, Erney también manifestó su gratitud. “Estoy profundamente agradecido con Dios, con la vida y con todo el personal de la Clínica. Fueron más de 60 personas que estuvieron pendientes de mí: desde el vigilante, hasta los cirujanos, médicos y el personal de enfermería. Fueron ángeles”.

La publicación ha generado cientos de reacciones de empatía y solidaridad, con usuarios que resaltan cómo el vínculo entre humanos y animales puede convertirse en un motor de fortaleza en momentos críticos. La historia, además, se conecta con el deseo del paciente de recuperarse plenamente para conocer a su nieto, cuyo nacimiento está previsto para las próximas semanas en España.

