La ecuación matemática que asegura que el "fin del mundo" sería en 2026 y caería un viernes 13

En 1960, tres investigadores de la Universidad de Illinois publicaron en la revista Science un trabajo que proyectaba el crecimiento de la población mundial con una fórmula matemática. Al extender la curva hacia el futuro, el modelo señalaba una fecha, la cual se cumple este año. Décadas después, aquella predicción sigue circulando como supuesto anuncio del "fin del mundo". De acuerdo con la revista ABC, el trabajo de estos investigadores analizaba la evolución de la población mundial a lo largo de casi dos mil años, lo que les permitió determinar una fecha del "juicio final".

El artículo es titulado como Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026, y fue difundido en 1960 por la revista Science, publicación de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Los investigadores observaron que el crecimiento no seguía una línea recta, sino que se aceleraba con el tiempo. A partir de los datos disponibles entonces, elaboraron una ecuación que describía esa tendencia como un proceso cada vez más rápido. Y, si esa dinámica continuaba sin cambios, el modelo matemático conducía a un punto en el que la población se volvería "infinita" en términos teóricos.



¿Cuándo determina la fórmula que cae el "fin del mundo"?

Esa fecha límite, producto de la extrapolación, resultó ser el viernes 13 de noviembre de 2026. El cálculo llamó la atención por su precisión y por la coincidencia con un día asociado a supersticiones. Sin embargo, los autores no afirmaban que el mundo fuera a destruirse de manera repentina. El concepto de "infinito" en el estudio no debía entenderse de forma literal, sino como señal de que el crecimiento exponencial no podía sostenerse indefinidamente en un planeta con recursos limitados.



Y es que en 1960, la preocupación se basaba en que la población mundial había aumentado con rapidez durante el siglo XX. En 1900 rondaba los 1.600 millones de personas y hacia 1960 ya se acercaba a los 3.000 millones. Los avances en medicina, higiene y producción agrícola habían reducido la mortalidad, mientras que en muchas regiones las tasas de natalidad seguían siendo elevadas. Esa combinación alimentaba el temor a una presión excesiva sobre alimentos, vivienda y recursos naturales.



Von Foerster y sus colegas plantearon que, si el ritmo de expansión no se moderaba, podrían surgir tensiones graves derivadas de la densidad poblacional. El estudio sugería que, en condiciones extremas, la competencia por el espacio y los recursos disminuiría las probabilidades de supervivencia individual. Sin embargo, con el paso de los años, el artículo fue objeto de debates y críticas, pues especialistas señalaron que el modelo describía con bastante precisión el comportamiento pasado, pero dudaban de su capacidad para anticipar el futuro.

Según recoge la ABC, los datos posteriores mostraron que el crecimiento mundial no siguió exactamente la trayectoria proyectada en 1960 por medio de este estudio, pues aunque la población continuó aumentando y superó los 8.000 millones en la década de 2020, la tasa de crecimiento comenzó a desacelerarse. En numerosas regiones se registró una caída sostenida de la fecundidad, y factores como la urbanización, la educación de las mujeres, el acceso a métodos anticonceptivos y la incorporación femenina al mercado laboral alteraron de manera significativa el panorama demográfico.



¿Qué predice el Reloj del Juicio Final sobre el apocalipsis?

El Boletín de los Científicos Atómicos anunció recientemente que el Reloj del Juicio Final fue ajustado a 85 segundos antes de la medianoche, la posición más cercana al colapso global desde que este símbolo fue creado en 1947. Según indicó Doomsday Clock, esta es una herramienta simbólica creada para advertir sobre la proximidad de una catástrofe global provocada por acciones humanas y la medianoche representa el punto de no retorno, mientras que los segundos restantes indican cuán cerca se considera que está la humanidad de una crisis de alcance planetario.

La cercanía a la medianoche refleja la convergencia de múltiples amenazas: tensiones nucleares, deterioro climático, vulnerabilidades biológicas y el uso acelerado de tecnologías emergentes. "Hace un año, advertimos que el mundo estaba peligrosamente cerca de un desastre global y que cualquier demora en revertir el rumbo aumentaba la probabilidad de catástrofe. En lugar de atender esta advertencia, Rusia, China, Estados Unidos y otros países importantes se han vuelto cada vez más agresivos, hostiles y nacionalistas. Los acuerdos globales, alcanzados con tanto esfuerzo, se están derrumbando, acelerando una competencia entre grandes potencias donde el ganador se lo lleva todo y socavando la cooperación internacional", se lee en el informe.

Desde su creación, la manecilla del reloj ha sido modificada 27 veces. En 2026, el ajuste a 85 segundos antes de la medianoche marca el momento más peligroso registrado hasta ahora. La decisión fue tomada por la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín, un grupo compuesto por especialistas en armamento nuclear, clima, biotecnología y tecnologías disruptivas, en consulta con científicos de renombre internacional. Según explicó el editor del Boletín, John Mecklin, el ajuste de 2026 responde a la acumulación de señales preocupantes que no han sido corregidas en el último año. "Nuestra trayectoria actual es insostenible", concluyó la declaración. "Los líderes nacionales, en particular los de Estados Unidos, Rusia y China, deben tomar la iniciativa para encontrar una salida al abismo. La ciudadanía debe insistir en ello".

