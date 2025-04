Escalofriante video: turista confunde cocodrilo con estatua y casi muere al tratar tomarse una foto

Un impactante incidente ocurrido en Filipinas ha generado conmoción en las redes sociales y el mundo, luego de que un turista de 29 años fuera atacado violentamente por un cocodrilo de casi 5 metros tras ingresar al hábitat del animal para tomarse fotografías.

Los hechos se registraron el 28 de abril en el zoológico Kabug Mangrove Park and Wetlands, ubicado al sur del país. Según los reportes de los medios, aparentemente el visitante confundió al reptil con una estatua y decidió saltar una valla de alambre para acercarse, atravesando un charco de agua poco profunda hasta llegar al interior del área donde se encontraba el animal.

Una vez dentro, el joven extrajo su teléfono móvil con la intención de tomarse una selfie, sin notar que la criatura estaba viva y alerta, lo que comenzó como un momento de aparente diversión terminó en segundos en una escena de horror. El cocodrilo, una hembra llamada Lalay, reaccionó de forma agresiva al notar la presencia del hombre y lo atacó de inmediato.

Testigos presenciales quedaron paralizados de miedo al presenciar cómo el reptil mordía el brazo del turista y lo sacudía con fuerza, empleando la temida técnica del“giro mortal” , una maniobra que es muy común entre estos reptiles, utilizada generalmente para desmembrar presas de gran tamaño. En las imágenes captadas por otros visitantes se escuchan los gritos de quienes, impotentes, observaban el ataque sin poder intervenir.

Advertencia: imágenes fuertes. Véalas bajo su responsabilidad aquí.

A pesar de los esfuerzos nadie pudo hacer nada - Getty Images

El cocodrilo sostuvo a su víctima durante aproximadamente media hora; en ese periodo de tiempo, el animal se mantuvo quieto por momentos, manteniendo sus mandíbulas firmemente cerradas sobre el brazo del hombre, quien gemía de dolor mientras era arrastrado en el agua. Cabe destacar que los cocodrilos figuran entre los animales con mayor fuerza en la mordida, según información de National Geographic.

La situación se resolvió cuando el cuidador del ejemplar, arriesgando su propia vida, entró a la jaula y supuestamente golpeó la cabeza del animal con un bloque de cemento, provocando que soltara finalmente al joven, esta intervención permitió rescatar al turista, quien fue inmediatamente auxiliado por personal médico del lugar.

El herido presentaba laceraciones profundas en el brazo y el muslo, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde, según los reportes, recibió más de 50 puntos de sutura.

Otro ángulo del ataque quedó registrado en video. Mírelo aquí.

La zona es famosa por albergar cocodrilos de hasta cinco metros de largo - Archivo

El sargento Joel Sajolga, de la policía local, confirmó que el turista ingresó sin permiso al recinto. Según explicó, el hombre caminaba por la zona cuando vio al cocodrilo y creyó que se trataba de una figura decorativa. "Saltó la valla y entró en el área, y el cocodrilo lo atacó", indicó el oficial, quien calificó la acción como imprudente y "peligrosa", ya que puso en riesgo no solo su propia vida, sino también la de otros visitantes.

El medio The Sun informó que uno de los testigos, identificado como Canete Jie, expresó su desconcierto ante la actitud del visitante. “No sé por qué haría algo tan estúpido, pero me alegro de que el hombre esté vivo y de que el cocodrilo lo haya dejado ir”, comentó.

El incidente ha desatado una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionan la falta de sentido común del turista. Hasta el momento, se desconoce si las autoridades impondrán alguna sanción al visitante por su imprudencia.

El caso ha generado debate sobre la seguridad en las instalaciones turísticas que involucran animales salvajes y la responsabilidad de los visitantes para evitar actos que atenten contra su vida y la de los demás, mientras tanto, el turista se recupera en el hospital, con heridas que le recordarán para siempre su imprudente decisión.