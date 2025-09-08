"Estoy devastada": Isabella Ladera rompe el silencio tras filtración de video íntimo con Beéle.

Un video íntimo que involucra al intérprete colombiano Beéle y a su expareja, la creadora de contenido Isabella Ladera, fue filtrado en redes sociales. El material, de aproximadamente seis minutos, rápidamente se difundió en distintas plataformas digitales, lo que desencadenó una avalancha de reacciones y un profundo rechazo por parte de la joven venezolana, quien denunció públicamente haber sido víctima de una traición y de una vulneración a su intimidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La primera reacción oficial provino del equipo jurídico de Ladera, que a través de un comunicado aclaró que ella no participó en la divulgación del contenido ni tenía conocimiento de su circulación: "Afirmar que nuestra representada es responsable de la filtración carece de veracidad y constituye un ataque directo a su persona", señalaron los abogados, quienes además calificaron la difusión no autorizada como una violación a los derechos fundamentales, especialmente al de la intimidad y la dignidad personal.

El pronunciamiento legal también anunció el inicio de acciones judiciales con el objetivo de que se investigue la filtración, se identifique a los responsables y se impongan las sanciones correspondientes. De igual manera, se advirtió a los medios y a las plataformas digitales sobre las consecuencias legales de replicar el contenido, ya que su circulación, además de profundizar el daño, constituye un delito sancionado en la legislación vigente.



Isabella Ladera rompió el silencio sobre video íntimo que se filtró

Horas después del comunicado de su equipo legal, Isabella Ladera rompió el silencio en redes sociales con un mensaje en el que describió el impacto personal que ha tenido la filtración: "Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido", escribió en una publicación de Instagram.



Publicidad

La venezolana explicó que el video estaba únicamente "en manos de dos personas": ella y su entonces pareja. "Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y aun así nunca dio un paso al frente para protegerme". En su publicación, Ladera también manifestó que la situación le ha generado dolor no solo a ella, sino también a su familia.

Sin embargo, aseguró que seguirá adelante con sus compromisos profesionales y personales, y que no permitirá que este episodio defina su vida: "Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí". Hasta el momento, Beéle no se ha pronunciado sobre la filtración.



¿Quién es Isabella Ladera?

Isabella Ladera, de 25 años, se dio a conocer a través de TikTok, donde acumuló millones de seguidores gracias a sus coreografías, sketches y rutinas de humor. Con el tiempo, logró consolidarse como modelo y participó en videoclips de artistas como Jay Wheeler, Anuel AA, Myke Towers, Danny Ocean y Christian Nodal. Esa visibilidad la convirtió en una figura reconocida en redes sociales.

Publicidad

Su relación con Beéle se volvió mediática en 2024, en medio de acusaciones de infidelidad, indirectas en redes sociales y tensiones con la expareja del cantante. La exposición de ese vínculo la puso en la mira de la prensa de entretenimiento y de la opinión pública, situación que ahora se repite tras la filtración del material íntimo. Pese al impacto de esta crisis, la influencer ha buscado mantener cierta normalidad en sus redes sociales.

Finalmente, la ruptura se confirmó e Isabella Ladera se convirtió nuevamente en tendencia por las críticas que recibió de otras figuras del entretenimiento. La más sonada fue la de la cantante vallenata Ana del Castillo, quien cuestionó públicamente a Ladera y avivó aún más la polémica de los famosos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co