Noticias Caracol  / MUNDO  / Estrategia militar de Venezuela en estados del Caribe en medio del conflicto con Estados Unidos

Estrategia militar de Venezuela en estados del Caribe en medio del conflicto con Estados Unidos

Son 25.000 los uniformados que el régimen de Nicolás Maduro dijo haber desplegado en la llamada Zona de Paz No.1 desde que el Gobierno de Donald Trump anunció un despliegue para detener las rutas del narcotráfico.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 08, 2025 10:43 a. m.
Venezuela y su estrategia militar en el Caribe por presencia de Estados Unidos
AFP