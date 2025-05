Video| A la cantante Ana del Castillo le robaron el celular en pleno concierto e interrumpió su show

La cantante de música vallenata Ana del Castillo , fue recientemente víctima de un robo mientras se encontraba realizando una de sus presentaciones en vivo en el municipio de Purísima, Córdoba, durante el Festival Cultural y Artesanal de la Galleta de Soda y el Diabolín. El hecho ocurrió el pasado sábado, 10 de mayo de 2025, en medio de su espectáculo. Apenas la artista descubrió que le habían sustraído su celular, interrumpió su presentación y estalló frente al público para reclamarlo.

Visiblemente molesta por la situación, Ana del Castillo no dudó en dirigirse al público para contar que le habían robado su dispositivo. Con una expresión de incomodidad, la cantante pidió que se le devolviera su celular e hizo un reclamo al equipo de seguridad del evento y a la Policía: "Le pido a la Policía un favor, a la gente de seguridad. Si llega la persona a dar el teléfono, no lo vayan a palear, yo lo perdono", expresó en plena tarima.



Ana del Castillo fue víctima de robo en un concierto

A pesar del incidente, la cantante se mostró comprensiva y declaró que no esperaba que el ladrón enfrentara represalias violenta, pues, según ella, no tenía intención de tomar acciones drásticas en contra del presunto delincuente. A su vez, insistió en la necesidad de recuperar su celular, pues le pidió a la persona que se acercara a entregarle su pertenencia y ella incluso podría llevarlo a la casa con el fin de evitar graves consecuencias.

"La persona que me robó el teléfono, lo perdono, no soy capaz de meter un puño o una trompada, ¡pero necesito el teléfono, nojoda! El que tiene los cojones, las tamacas bien puestas para meterlo, tenga las tamacas, hágame el favor y me entrega el celular. Gracias", dijo la artista en el escenario. En medio del reclamo, el público también se mostraba indignado y comenzó a gritar solicitando que se le devolviera el celular a la artista. Las personas que se encontraban en el concierto, grabaron videos sobre lo ocurrido para posteriormente subirlos a redes sociales.

Según lo explicado por algunos seguidores de la artista en los clips compartidos, no es la primera vez que ocurre un robo de este tipo en las festividades del municipio de Purísima: "Cuando te preguntan sobre la seguridad de tu pueblo. Hasta al cantante lo roban y eso que está encima de la tarima", "¿Cuál es la necesidad de robarle el celular a una cantante?", "Que aparezca el celular", fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales sobre el hecho. Al respecto, Ana del Castillo o su equipo no han publicado en redes declaraciones en sus redes sobre lo ocurrido, por lo que no se sabe si le fue devuelto el dispositivo.

Ana del Castillo denunció amenazas por parte de una empresaria

Antes del incidente que ocurrió con el celular, la reconocida cantante de vallenato compartió en sus redes sociales una denuncia grave en la que asegura que fue amenazada de muerte por una empresaria identificada como Berenice, tras no poder cumplir con un compromiso en Valencia, Córdoba. Según la versión de la cantante, el inconveniente surgió debido a un problema con el transporte que la dejó varada en el camino, lo que le impidió llegar al lugar donde debía realizar su presentación.

La empresaria habría contratado a Ana para un show en Valencia, al notar que la cantante no se presentó, la mujer habría difundido un video acusando a la artista de incumplir el contrato y faltar al evento debido a un supuesto estado de ebriedad. En el video, la empresaria sostiene que el mánager de Ana del Castillo le informó alrededor de las 11:00 p.m. que el grupo de la cantante había quedado varado en Sahagún debido a un problema con el bus y que llegarían antes de las 2:00 a.m. Sin embargo, según la empresaria, la cantante estaba en Barranquilla alcoholizada.

Ante las acusaciones, Ana del Castillo declaró en sus redes sociales que el inconveniente con el transporte fue real y que ella y su equipo estuvieron en constante comunicación con la empresaria. Explicó que el día del evento tenía dos compromisos agendados: el primero en la Batalla de las Flores, en donde se presentó de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., y el segundo en El Cofrecito, de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Su intención era llegar a Valencia después de estos compromisos.

Además, detalló que la empresaria la habría amenazado de muerte, tanto a ella como a su equipo de trabajo. Y de acuerdo a sus explicaciones, la empresaria tampoco mostro disposición alguna en colaborar con ella para resolver el problema de la mejor manera. La cantante aseguró que había ofrecido realizar un show completamente gratuito como una forma de compensar a la empresaria y al público por la falta de su actuación en Valencia, cosa que rechazó.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co